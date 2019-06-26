İTO da vergi indiriminin devamını istedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek olan KDV ve ÖTV indirimlerinin altı ay daha uzatılması çağrısında bulundu.

Avdagiç yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019'a kadar 6 ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır" dedi.

Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışının, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacağını belirten Avdagiç, süre uzatımının Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacağını söyledi.

Resmi Gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan düzenleme ile beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayıları yeniden artırılmıştı.

KAYNAK:AA



