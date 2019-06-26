FİNANS

İTO da vergi indiriminin devamını istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

İTO, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.

İTO da vergi indiriminin devamını istedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona erecek olan KDV ve ÖTV indirimlerinin altı ay daha uzatılması çağrısında bulundu.

Avdagiç yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da sona erecek olan beyaz eşyada sıfır ÖTV ile mobilyada yüzde 8 ve ticari araçlarda yüzde 1 KDV uygulaması süresinin 31 Aralık 2019'a kadar 6 ay daha uzatılması piyasaya önemli bir destek olur. Vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması, üretim bantlarındaki hareketliliği artıracaktır" dedi.

Hükümetin taksit sayısını artırarak oluşturduğu tüketim artışının, vergi indiriminin de uzatılmasıyla üretime pozitif yansıyacağını belirten Avdagiç, süre uzatımının Ekonomi Değer Kredisi Paketi başta olmak üzere açıklanan finansman paketlerini de tamamlayacağını söyledi.

Resmi Gazete'de 22 Haziran'da yayımlanan düzenleme ile beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayıları yeniden artırılmıştı.

KAYNAK:AA

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası beyaz eşya mobilya ÖTV

En Çok Okunan Haberler

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Zamlar art arda geldi

Zamlar art arda geldi

Piyasalar kritik görüşmeye kilitlendi

Piyasalar kritik görüşmeye kilitlendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri de 'Balık soğanı' istiyor

Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor

2018’den bu yana ilk kez Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde

Buna yatırım yapan köşeyi döndü

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Merkez bankaları para musluklarını yeniden açıyor

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altındaki yükseliş devam edecek mi?

İstanbul - İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol Karacabey’e değer katacak

Burada evi, arsası olan yaşadı...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.