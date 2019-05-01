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İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2.81, toptan fiyatlar da yüzde 2.53 arttı. Aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 3.25 yükseldi.

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde, Nisan sonunda yıllık artış yüzde 19.06 ve yıllık ortalama artış da yüzde 16.63 olarak belirlendi.

Aynı dönemde, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yıllık artış yüzde 24.08 ve yıllık ortalama artış da yüzde 22.06 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar Nisan'da bir önceki aya göre;

  • Giyim harcamalarında yüzde 10.09,

  • Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 4.22,

  • Gıda harcamalarında yüzde 3.25,

  • Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2.37,

  • Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1.72,

  • Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 1.71,

  • Konut harcamalarında yüzde 0.51 yükseldi.

  • Diğer Harcamalar grubunda ise fiyatlar değişmedi.

Aynı ayda toptan fiyatlar ise aylık bazda;

  • Madenler grubunda yüzde 6.78,

  • Gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80,

  • İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 3.43,

  • Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.05,

  • Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.20,

  • İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.01 arttı.

  • Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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DHA

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İstanbul Ticaret Odası perakende fiyat gıda fiyatları

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