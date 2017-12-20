İTO'nun yeni başkanı belli oldu

20 Aralık 2017 17:22
İTO'nun yeni başkanı belli oldu

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Öztürk Oran seçildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen hafta yaşamını yitiren İbrahim Çağlar'dan boşalan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığı için İTO Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

 

Yönetim kurulu toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23. başkanı seçildi.

 

Aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, oda ve borsa seçimlerinin gerçekleştirileceği 2018 yılı nisan ayına kadar İTO başkanı olarak görev yapacak.

 

Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı İTO Yönetim Kurulu'nda, Öztürk Oran'ın yanı sıra Hasan Erkesim, Ebubekir Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun ve Servet Samsama yer alıyor.

 

TOBB yönetmeliğine göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı veya birlik başkanı olarak seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı, geçici olarak başkanlık görevini sürdürüyor.

 



ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

1956 yılında Kars’ta doğan Oran, 1974 yılında Vakıflar Bankası'nda memur olarak çalışma hayatına başladı. 12 yıl Vakıflar Bankası'nda 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalıştı.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etti. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.
 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 2 Oy
    tesadüfe bakın ki ölen başkan 2004 senesine kadar orta ölçekli işler yapan bir işadamı iken hatta küçük işler de denebilir akp kurucusu olarak 2004 den itibaren hızla yükselip ito başkanı oluyor.yerine seçilen kişi de 2003 e kadar devlet bankası ve bir özel bankada memur iken 2003den sonra birden patron oluyor ve ito başkanlığına kadar zıplıyor.bunların adaletine de kalkınmasına da ...
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