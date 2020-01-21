İTSO whatsapp iletişim hattı hizmete girdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyeleriyle daha iyi iletişim sağlayabilmek için WhatsApp iletişim hattını hizmete açtı.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran İTSO, son olarak WhatsApp iletişim hattı hizmetini başlattı. İTSO üyeleri, bundan sonra talep ve şikâyetlerini (0224) 714 94 60 numaralı WhatsApp hattından görevli oda personeline aktarabilecekler.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin doğru şekilde biçimde kullanılması iş hayatına büyük katkılar sağlıyor. Bizler de hizmet kalitemizi artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çerçevesinde üyelerimizle daha etkili bir iletişim kurabilmek maksadıyla WhatsApp iletişim hattı hizmetimizi açmış bulunuyoruz. Bu sayede üyelerimiz bizlerin çözüm ve destek sağlayabileceğimizi düşündüğü konularda (0224) 714 94 60 numaralı WhatsApp hattımızdan taleplerini, şikâyetlerini odamız personeline aktarabilecekler. Alınan talep ve şikâyetler mesâi saatleri içerisinde değerlendirilerek konunun cevabı üyelerimize aktarılacaktır. Hizmetimizin odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

