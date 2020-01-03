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  4. İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi hedef büyüttü

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi hedef büyüttü

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Ercan Çitil: - "2020'de toplam değeri 65 milyon TL'yi aşan yeni 170 yeni proje hayata geçirerek ciromuzu 85 milyon TL'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" - "İngiltere ofisimizin de desteğiyle AB projeleri başta olmak üzere portföyümüzdeki patentlerin ticarileştirilmesi için yurt dışı bağlantılarımızı artıracağız" - "Ulusal ve uluslararası özel sektör bazlı Ar-Ge projeleri danışmanlıklarına imza atarak yurt içinde yaşanan döviz handikabını aştık" - "Günümüzde büyük bir önem kazanan yapay zeka temelli Ar-Ge çalışmaları, 2020 boyunca sektörümüzde belirleyici rol oynayacak"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Müdürü Ercan Çitil, 2019 yılında cirolarını yüzde 115 artırarak 75 milyon TL seviyesine ulaştırdıklarını belirterek, "2020’de toplam değeri 65 milyon TL’yi aşan yeni 170 proje hayata geçirerek, ciromuzu 85 milyon TL’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Çitil, AA muhabirine İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi'nin çalışmaları ve 2020 planları hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın yalnız Türkiye için değil tüm dünya için ekonomik açıdan ciddi riskler barındırdığını hatırlatan Çitil, sosyo-politik gerginliklerin yaşandığı, ABD-Çin eksenli ambargo ve ekonomik yaptırım uygulamalarının yüksek düzeyde izlendiği dönemde kurum olarak başarılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Çitil, kurumunun 2019 finansal çıktıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl toplam değeri 58 milyon TL’yi aşan 163 proje hayata geçirdik. 35 milyon TL seviyesinde seyreden yıllık ciromuzu, hükumetimizin Ar-Ge’ye verdiği önem ve desteğin de etkisiyle yüzde 115’lik bir artışla 75 milyon TL’ye çıkarmayı başardık. Bu yükselişte özellikle yürüttüğümüz kamu projelerinin önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Yine ulusal ve uluslararası özel sektör bazlı Ar-Ge projeleri danışmanlıklarına imza atarak, yurt içinde yaşanan döviz handikabını aştık. Toplamda 86 personelimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- İTÜNOVA TTO’dan 85 milyon TL’lik ciro hedefi

Çitil, 2020’de kamu ve özel sektörle devam eden iş birliklerinin yanında uluslararası proje sayısını da artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İngiltere ofisimizin de
desteğiyle AB projeleri başta olmak üzere; portföyümüzdeki patentlerin ticarileştirilmesi için yurt dışı bağlantılarımızı artıracağız. 2020’de toplam değeri 65 milyon TL’yi aşan yeni 170 yeni proje hayata geçirerek, ciromuzu 85 milyon TL’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Elektrikli lojistik araçları yeni dönemde hız kazanacak"

Çitil, 2020’nin Ar-Ge sektörü için yeni fırsatlar barındırdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizin 2023 vizyonuyla yaşadığı yerlilik ve millilik dönüşümü, teknoloji ve savunma sanayi temeliyle birlikte Ar-Ge sektöründe ciddi atılımlara zemin hazırlıyor. Biz de teknoloji transfer ofisleri sektörünün lider kurumlarından biri olarak bu tablodaki yerimizi alacağız.

Günümüzde büyük bir önem kazanan yapay zeka temelli Ar-Ge çalışmaları, 2020 boyunca sektörümüzde belirleyici rol oynayacak Türkiye Ulusal Uzay Ajansı’nın kurulması ile ülkemizdeki uzay ve havacılık sektörü faaliyetlerinin artmasını bekliyoruz. Ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden küresel ısınma, enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve verimli harcanması temelli çevre projeleri de yine 2020 için önemli birer çalışma sahası olacak.

Ayrıca dünyada var olan elektrikli lojistik araçları, elektrik temelli ulaşım araçlarının geliştirilmesi faaliyetleri de yine yeni dönemde hız kazanacak. Burada ülkemizin yerli ve milli otomobil çalışması çıtayı oldukça yukarı çıkarırken, üretilen teknolojinin devamlılığı ve gelişmesini sağlamak ise biz Ar-Ge ekosistemi aktörlerine düşecek."

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Ercan Çitil İTÜNOVA

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