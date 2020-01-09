İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı ekonomi gündemini değerlendirdi:

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, "Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide, bütçe açığı oluşmaması esastır." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin aşırı borçlanma, ödenemeyen krediler, yüksek miktarda açık veren bütçe, olmayan yatırım, gelmeyen yatırımcı ve kısıtlı kaynak içinde küçülen bir ekonomi ile ciddi bir darboğazla karşı karşıya olduğunu savunan Paçacı, halkın da "döviz kurlarının baskı altında tutulmasına rağmen" tasarruflarını, altına ve dolara yatırarak değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Paçacı, "Bankalardaki döviz tevdiat hesapları 195 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, halkımızın TL'ye artık güvenemediğinin net bir göstergesidir." diye konuştu.

Halkın yaşadığı gerçek enflasyonun, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde olduğunu ileri süren Paçacı, şöyle devam etti:

"Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide, bütçe açığı oluşmaması esastır. Faize gerçekten karşı olunsaydı, her yıl bütçede yüzde 12 oranında faiz dışı fazla verilmesi gerekirdi. Ancak 2019'da bütçe açığı rekor kırarak 130 milyar liraya ulaşmıştır.

Faize karşı olduğunu söyleyen AK Parti'nin tek başına ülkeyi yönettiği 2002-2019 döneminde kamu tarafından 1 trilyon lira faiz ödemesi yapılmıştır."