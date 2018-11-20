FİNANS

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Yoğun iş temposu veya personel eksikliği nedeniyle çoğu çalışan yıllık izinlerini kullanamıyor. Bu izinler birikiyor. Ama bu hak baki. İşveren sizi işten çıkarınca izinlerin ücretini ödemek zorunda...

Çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını kullanamıyor. Hatta iş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Ancak bu hak kaybolmuyor. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak kazanıyor.

Yıllık izinde bilinmesi gerekenler

1 / 6

5 YILDA BİR ARTIŞ

5 YILDA BİR ARTIŞ
İşçiye verilecek izin çalışma süresi ve yaşa göre değişiyor. İzin, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanların 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların 20 gün; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanların 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.
2 / 6

İSPATI PATRONA AİT

İSPATI PATRONA AİT
Yasaya göre; izin zamanına denk gelen hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülemiyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse izin 4 gün sayılır. İşveren izni 1 hafta olarak yazsa da 4 gün olarak hesap edilir. Ayrıca, iznin kullanıldığını imzalı defter ve belgeyle işveren ispat etmek zorunda.
3 / 6

HESAPTA SON ÜCRET

HESAPTA SON ÜCRET
Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri 4’er gün artırılarak veriliyor. İşçi herhangi bir nedenle işten ayrıldığında, hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. İzin parası hesabı genelde net ücrete göre yapılıyor. net ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmiyor. Brüt hesapta ise vergi ve prim kesintisi oluyor.
4 / 6

FAİZİYLE ALINIYOR

FAİZİYLE ALINIYOR
İşveren izin parasını ödemeye yanaşmazsa arabulucu yolu açık. İzin ücretlerine ilişkin zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin sona ermesiyle başlıyor. 1 Temmuz 2012’den önce doğan yıllık izin ücreti alacakları için zamanaşımı süresi 5 yıl.
5 / 6

1 Temmuz 2012’den sonrası için ise işçi 10 yıl içinde arabulucuya başvurabilir. Yıllık izin ücretine yasal faiz de işletiliyor.
6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yıllık izin çalışan işveren yargıtay

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

İstanbul havalimanı film setlerinin aranan mekanı olacak! İşte çekim ücretleri

İstanbul havalimanı film setlerinin aranan mekanı olacak! İşte çekim ücretleri

Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.