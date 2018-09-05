FİNANS

İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetkisi almaya haz kazanan kuruluş sayısının 25’e yükseldiğini, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise şahıs ve kuruluşlara 11 bin 447 TL para cezası verileceğini açıkladı.

İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL ceza

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu yıl 11 kuruluş, genel müdürlüğümüzden İHA eğitim kuruluşu yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizde İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25’e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866, İHA pilot sayısı 31 bin 194’e ulaştı. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.”İHA

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Anahtar Kelimeler:
İnsansız Hava Aracı ceza sivil havacılık genel müdürü

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