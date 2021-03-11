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İzinsiz ödeme hizmeti, yetkisiz döviz alım satımı ve emlakçılıkla ilgili Bakanlık harekete geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 17:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz şekilde döviz alım satımı gerçekleştiren iş yerleri, izinsiz ödeme hizmeti sunanlar ve yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlarla ilgili harekete geçti.

İzinsiz ödeme hizmeti, yetkisiz döviz alım satımı ve emlakçılıkla ilgili Bakanlık harekete geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından söz konusu işlemlerin tespit edilebilmesi için ihbar mekanizmaları geliştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri Hayrettin Kurt imzasıyla, Türkiye Ödeme ve Elektronil Para Kuruluşları Birliği'ne gönderilen yazıda
şu ifadelere yer verildi:

Bildiğiniz üzere, ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirme
Raporunun Aralık 2019’da yayınlanmasının ardından raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla Başkanlığımız koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla ihbar mekanizmaları kurulmuştur.

Söz konusu ihbar mekanizmalarına,

-Yetkili müessese faaliyet izni bulunmayan ve yetkisiz şekilde döviz alım satımı gerçekleştiren iş yerleri için https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-doviz-alim-satim-ihbar-basvurusu-5561 adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;

-İzinsiz ödeme hizmeti sunanlar için https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-sorun adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;

-Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunanlar için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede söz konusu ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılarak yetkisiz/lisanssız faaliyet gösterenlerin tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

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