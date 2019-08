İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara rekor zam

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların örgütlü bulunduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube ile Büyükşehir arasında yürütülen ve 5 bin 740 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri (TİS), tamamlandı. Sözleşme, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, şube yöneticileri ve memurlar katıldı. İmza töreninde konuşan Tunç Soyer, "Bugün burada alkışlarla güler yüzle birlikte olmak her şeye değer ve her şeyden güzel. İyi ki başkan olarak seçilmişiz ve sizlerle beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Tek tek her birinizle gurur duyuyorum. Bugün birlikte yürüttüğümüz o çalışmada Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yapıldı. Sandık konularak tek tek sizlerin düşüncesini almak önemliydi" dedi. Konuşmasında hükümet ile memur sendikaları arasında sürdürülen sözleşmeye de değinen Soyer, "Ankara ve İzmir’e bakanlar aradaki büyük farkı görecekler. Biz başka bir şeyin mümkün olduğunu gösterdik. Omuz omuza daha iyi bir belediyenin kurulmasının mümkün olduğunu gösterdik. Örgütlü güç güçtür, örgütsüz güç güç değildir. Örgütlü güç olmanın tek sloganı ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyebilmektir" dedi.