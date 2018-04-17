İzmir'de acil çağrılar için tek numaraya geçiliyor

Yakın dönemde İzmir’de de faaliyete geçecek uygulamayla, artık acil çağrılar için sadece 112 tuşlanacak. Asılsız ve gereksiz çağrılar için ilk etapta 250 TL'lik, bunun devam etmesi halinde 500 TL'lik bir para cezası uygulanacak. Daha sonra ise hapis cezalarına kadar yol açacak önlemler alınacak.

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ‘Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme’ projesi kapsamında İzmir’de çalışmalar son aşamasına girdi. Türkiye genelinde 24 il’de aktif olarak yürütülen proje kapsamında İzmir’de de itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, orman, polis imdat ve sahil güvenlik tek çatı altında birleşecek.

Kademeli olarak hayata geçecek



Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi hakkında bilgi veren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat proje kapsamında 7 kurumun tek çatı altında birleştiğini belirterek "Tek çatı altında daha hızlı ve etkin hizmet sağlamış olacağız. Bu projenin faydalarından bir tanesi bir çok numarayı bilme zorunluluğu ortadan kalkıyor. İnsanlarımız telaş anında 110’u hatırlamayabilir. Bu proje hem kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hem de tek numara bilme kolaylılığı sağlaması açısından güzel bir sistem. Kısa süre içinde İzmir’de faaliyete geçeceğiz. İlk aşamada itfaiye, sağlık ve emniyet anlamında hizmete geçmiş olacağız. Kademeli olarak yıl sonuna kadar 7 kurum tamamlanmış olacak" dedi.