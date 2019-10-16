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İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen meclisin ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada 1 Kasım'dan tarihinden itibaren toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 1 Kasım 2019'dan itibaren İzmir'de tam bilet 3,56 liraya, 60 yaş ve üzeri ile öğretmen biniş fiyatı 3 liraya yükseltirken, öğrenciler için biniş bedeli 1,64 liraya indirildi.

"50 MİLYON YETMİYORMUŞ GİBİ BİR DE ZAM SÖZ KONUSU"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, karara ilişkin yaptığı konuşmada, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 13 oranındaki zamma tepki gösterdi.

Kentte ulaşıma enflasyon oranında zam yapıldığı ifadesinin yanlış olduğunu belirten Hızal, şunları kaydetti:

"Öncelikle itiraz ettiğimiz husus ESHOT'un 50 milyon gibi bir kredi talebi var. Hemşehrilerimizin bütçesi etkilenmesin istediğimiz için ona olumlu oy kullanıyoruz. Bu 50 milyon yetmiyormuş gibi bir de ulaşımda zam söz konusu oluyor. Zammı daha şirin göstermek amacıyla öğrenci tarifesinde bir indirim yapılıyor. Öğrenci tarifesinde indirim yapılmışken, 60 yaş ve üstü tarifesinde neredeyse yüzde 60 oranında bir artış söz konusu."

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yeşim Tekoğlu ise 17 aydan bu yana kent içi ulaşıma zam yapılmadığını, 90 dakika uygulamasının devam ettiğini söyledi.

HIZAL'DAN SOYER'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Toplantının dilek ve öneri kısmında söz alan Hızal, Soyer'in katıldığı bir açılışta sarf ettiği, "Bugün 8. gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam etmekte olan, hepimizi huzursuzluk, mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın biran önce bitmesi..." şeklindeki açıklamasına ilişkin şunları ifade etti:

"Bugün yapılan terör operasyonu bizleri karamsarlığa sürüklemiyor. Esasında güneyimizde kurulmak istenen terör devleti ve terör koridoru bizleri karamsarlığa sürüklerken, şanlı Türk ordumuzun, milletimizin de desteğiyle tüm terör örgütlerine karşı ve destekçilerine karşı bu operasyonu yapabilmesi bizi gururlandırıyor. Sizin bu tarz bir ifade kullanmanız, bizleri gerçekten fazlasıyla üzmüştür. Sizin de karamsarlığa ve üzüntüye kapılmanızı değil, aslında bu nokta gurur duymanız gerektiğini düşünüyorum."

Hızal'ın bu sözleriyle ilgili Soyer, "Tamamen bir yanlış anlamayla değerlendirmişsiniz. Çünkü biz tarım bayramı yaptık. Bayram yaparken bir saat önce gelen şehit haberlerini duymak, her insan evladını vicdanını sızlatır. O nedenledir. Başka bir şey değildir. Ben sizinle aynı şekilde değerlendirmek mecburiyetinde değilim. Savaş, operasyon adına ne derseniz diyin. Farklı değerlendirebiliriz. Ama eminim sizin de yüreğinizi sızlatıyordur gelen şehit haberleri. Benim de yüreğimi sızlattığı için söyledim, başka bir manası yok." dedi. (AA)


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