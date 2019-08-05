FİNANS

İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

İzmir'de iş merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle hafta içi kalabalık olan Konak ilçesi Çankaya Mahallesi'nde pazar günleri kapalı dükkanların, iş hanlarının önünde kaldırıma açılan tezgahlarda ikinci el ürünler satılıyor. Kullanılmış tişört, bluz, pantolon ve eteklerin 1 TL'ye satıldığı bit pazarına vintage ve antika tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

Çankaya'da hafta içi kentin en işlek yerlerinden Gazi Bulvarı'nda hafta sonu kapalı dükkanların ve iş merkezlerinin önünde ikinci el ürünler için tezgah açılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklarına başlayan esnaf, 35 derece sıcağa rağmen gün sonuna kadar müşteri bekliyor. Akla gelebilecek her türlü ürünün sergilendiği pazarda, birbirinden ilginç ürünlerin yanı sıra tarihi gün yüzüne çıkaran antika eşyalar da meraklılarıyla buluşuyor. Özellikle uygun fiyatlarıyla vatandaşı cezbeden pazarda sıcağa karşı da şemsiyeli önlem alındı. Pazarda ikinci el antika gümüş ve bakır eşya satan Ali Yeşilpınar, "Pazarımıza ilgi son yollarda arttı. Önceden pazar daha sakin geçerdi ama şimdi gerçekten olağanüstü bir ilgi var. Biz bu ilginin öncelikle pazarın uygun fiyatlı olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Aynı zamanda insanlar buradaki eşyaları merak ediyor çünkü hiç tahmin etmedikleri ürünleri burada bulabiliyorlar. Kıyafet ve ikinci el eşyalara büyük ilgi gösteriyorlar. Vatandaşların ihtiyaç duydukları her şey burada var" dedi.

'DIŞARIDA 100 TL, BURADA 20 TL'

Elektronik malzeme satışı yapan Murat Arslan, bozulduğunda tamir garantisi verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Her kesime hitap ediyoruz, zengin de fakir de bu bit pazarından alışveriş yapıyor. Son zamanlarda bölgede yaşayan Afrikalı, Suriyeli gibi farklı etnik kökenli vatandaşlar da pazara ilgi göstermeye başladı. Satışlarımız zabıtaların stantlarımızı toplaması nedeniyle düşüyor ve müşteri kaybımız oluyor. Ben elektronik malzeme satışı yapıyorum ve hepsini çalışır durumda teslim ediyorum. Bir sıkıntı olduğunda sattığımız ürünü geri alıyoruz. İnsanlar sıfır ürün satın aldıklarında bile geri götüremiyor, böyle bir garanti veriyoruz. Aynı zamanda burada fiyatlar çok uygun. Sıfır bir ürünün fiyatı 100 TL ise burada 20 TL'ye satıyoruz. Önceliğimiz insanların ihtiyaçlarını giderebilmesi. Her bütçeye hitap eden bir pazarın olması oldukça faydalı. Biz burada 1 TL'ye bile kıyafet satıyoruz. Kullanılmış tişört, bluz, pantolon ve etekler 1 TL'ye alıcı buluyor."

4 yıldır pazarda satış yapan Emre Kaya, "İnsanlar artık sıfır ürünleri tercih etmiyorlar. İkinci el eşyaları satın alıyorlar ve ekonomik durumlarının kötü olduğunu söylüyorlar. Esnaf olarak bizlerin de durumu çok zor. Satışlarımız ne iyi ne kötü, ancak kendimizi kurtarabiliyoruz. Zabıtadan bizlere izin vermesini rica ediyoruz. Hafta içi gündüz saatlerinde stant açamıyoruz hatta pazar günleri bile bazen sıkıntı çıkıyor. İzmir'in göbeğinde ekmeğimizi arıyoruz. Bazen günlük ortalama 100 TL kazancımız oluyor. Bunu da bir haftaya yaymak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Çankaya bit pazarı

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