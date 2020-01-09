İzmir'in Kınık ilçesinde 250 milyon ton rezerv tespit edildi

Polat, yaptıkları çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, "Yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yaparak burada bulunan kömürü 40 yılda çıkarmayı planlamaktayız. Çalışmalarımızı son derece titizlikle yürütmekteyiz. Personel yapılanmamızı büyük ölçüde tamamladık. Şuan şirketimizde yaklaşık 900 personel çalışmaktadır. Ürettiğimiz kömür, 4 bin 800 kalori ve yüzde 1'den düşük kükürt oranı ile ithal kömür kalitesinde olacaktır. İç piyasada milli kömürümüzün yer alması ile ithal kömür tüketimi azalacak ve ticaret açığını da azaltmaya katkı sağlayacaktır. Üretime geçiş ile birlikte ilçe kalkınmasına doğrudan istihdam dışında, sosyo-ekonomik tüm dengeleri faaliyette bulunduğumuz Kınık ilçemizdeki kooperatif ve lokal işletmeleri özellikle gözeterek başta nakliye olmak üzere pek çok alanda katkı sağlayacağız" dedi.

Kınık Kaymakamı Erol Türkmen de yaptığı açıklamada, "Devlet olarak ilçemizde istihdam ve ekonomik olarak katkı sağlayacak tüm firmalara kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.

900 kişi istihdam ediliyor

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, "Şirket üretime başlayacak olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kömür üretimine başlamasıyla belediyemiz ecremesil bedeli ile geliri ciddi oranda artacak ve daha fazla hizmet imkanı sağlayacağız Üretim başlayınca ilçemizde bulunan 120 ortak ve 300 araçla faaliyet gösteren Kamyoncular Kooperatifimiz başta olmak üzere pek çok sektörde iş gücü ve geliri de artacaktır. Şu an çalışmakta olan 900 kişi sayısı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları ile daha da artarak ilçede nüfus artışını sağlayacak ve gençlerimizi iş bulamadığı için başka il ve ilçelere göçünün önüne geçmiş olacağız" dedi.

