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  4. İzmir’de konut satışlarında büyük artış

İzmir’de konut satışlarında büyük artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Aralık ayında İzmir’de 6 bin 960 olan konut satışı, 2019 yılı Aralık ayında yüzde 76,5 oranında artarak 12 bin 284 oldu.Konut satışlarında, İstanbul 40 bin 317 konut satışı ve yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Aralık ayında İzmir’de 6 bin 960 olan konut satışı, 2019 yılı Aralık ayında yüzde 76,5 oranında artarak 12 bin 284 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 40 bin 317 konut satışı ve yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 20 bin 84 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 12 bin 284 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Hakkari, 33 konut ile Ardahan ve 103 konut ile Tunceli oldu.

İzmir’de 3 bin 760 konut ilk defa satıldı
İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artarak 3 bin 760 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,6 oldu.
İlk satışlarda İstanbul 14 bin 772 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 79 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 760 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ipotekli konut satışları 2019 Aralık ayında 3 bin 736 olarak gerçekleşti
İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 846 oranında artarak 3 bin 736 oldu. İzmir’de Aralık ayında satışı yapılan konutların yüzde 30,4’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 25,9’unu ilk satış, yüzde 74,1’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 32,7’sini ilk satış, yüzde 67,3’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında Buca birinci
Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir’de 2019 Aralık ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2019 Aralık ayında Buca’da bin 584 konut satılırken, Buca’yı bin 447 konut satışı ile Karşıyaka, 922 konut satışı ile Çiğli, 893 konut satışı ile Bornova, 887 konut satışı ile Karabağlar, 817 konut satışı ile Torbalı, 682 konut satışı ile Konak, 664 konut satışı ile Menemen ve 583 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

Yabancılara 2019 yılı Aralık ayında 101 konut satışı gerçekleşti
İzmir’de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 artarak 101 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2019’da ilk sırayı 2 bin 650 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 957 konut satışı ile Antalya, 317 konut satışı ile Ankara, 212 konut satışı ile Bursa ve 154 konut satışı ile Yalova izledi.

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