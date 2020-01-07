FİNANS
  4. İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan "zincir mağaza" tepkisi

İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan "zincir mağaza" tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin: - "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz, turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz"

İZMİR (AA) - İzmir'e bir araya gelen beyaz eşya satıcıları temsilcileri, zincir mağazalarda beyaz eşya satışına tepki gösterdi.

İstanbul, İzmir, Mersin, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan gelen sektör temsilcileri, İzmir Ticaret Odasında toplantı yaptı.

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında grup adına açıklama yaptı.

Aztekin, sektörün sıkıntılarını masaya yatırdıklarını ve sorunlarının çözümü için birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Zincir mağazalarda beyaz eşya satıldığını belirten Aztekin, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz, turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak iş birliğine gittiklerini aktaran Aztekin, "Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret Kanunu'muza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor." ifadelerini kullandı.

Mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarına "Herkes kendi işini yapsın" sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirten Aztekin, "Beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı da bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili Bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle Mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu eyleme başlayacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
İTSO’dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmetiİTSO’dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyaz eşya Metin Aztekin satış Zincir mağaza

En Çok Okunan Haberler

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

7 yılın zirvesinde!

7 yılın zirvesinde!

Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda yeni dönem başlıyor

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

İTSO’dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmeti

İTSO’dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmeti

Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yabancı ilgisi

Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yabancı ilgisi

Kilis zeytinyağı ilk defa kendi markasıyla Kanada'ya ihraç edildi

Bir ilk! Kilis'ten Kanada'ya ihraç edildi

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.