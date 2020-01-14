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  4. Japon devi Türkiye’de online vize uygulamasını hayata geçirdi

Japon devi Türkiye’de online vize uygulamasını hayata geçirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

BizVize mobil uygulaması, Türkiye’nin ilk online vize uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.Japonya merkezli dünyanın en büyük tur operatörlerinden HIS Travel güvencesi ile Türkiye’de hayata geçirilen BizVize mobil uygulaması ile Türkiye’nin ilk online vize uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

BizVize mobil uygulaması, Türkiye’nin ilk online vize uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Japonya merkezli dünyanın en büyük tur operatörlerinden HIS Travel güvencesi ile Türkiye’de hayata geçirilen BizVize mobil uygulaması ile Türkiye’nin ilk online vize uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; vize işlemleri için ihtiyaç duyulan tüm evrakları hızlı ve güvenli bir şekilde mobil uygulamaya yükleyerek gidilmek istenen ülkenin vize alımı için başvurusu yapılmaya başlanabiliyor.
Gidilmek istenen ülkeye göre değişen vize belgelerinde eksiksiz bir işlem sıralaması geliştiren mobil uygulama, vize almak isteyen herkes için sırada beklemeyi ve eksik evrak sorununu ortadan kaldıracağını bildirdi. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri de hızlı randevu alabiliyor olması ve kişiye özel online vize danışmanlığı sağlaması.

Vize sürecini kolaylaştıran hizmetler
BizVize uygulaması ile dünyanın neredeyse tüm ülkeleri için vize başvurusunda bulunabilmenin mümkün olduğu belirtilirken, Avrupa Birliği üye ülkelerinin yanı sıra, Avustralya’dan Amerika’ya, Çin’den Hindistan’a kadar birçok ülkenin vize başvurusu için hizmet verildiği kaydedildi. Hem bireysel hem de kurumsal vize başvuru işlemleri için hizmet veren uygulama, IOS ve Android uyumlu olan tüm telefonlarda kullanılabiliyor.

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