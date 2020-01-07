Japon mahkemesi Lübnan'a kaçan Ghosn'un kefalet bedeline el koydu

Akaba, zorunlu kontrollerin Haneda, Narita, Çubu ve Kansai havalimanlarında dün itibarıyla başlatıldığını, diğer havalimanlarına da bu konuda talimat verildiğini aktardı.

Kyodo'da yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanı Akaba Kazuyo, özel uçakla seyahat eden yolcuların büyük boyutlu bagajlarını kontrol ettirme zorunluluğu getirileceğini ifade etti.

Haberde bunun Japonya'da bugüne dek el konulan en büyük kefalet bedeli olduğu belirtildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, Ghosn'un adli kontrol altında tutuksuz yargılanmak üzere yatırdığı 1,5 milyar yen (yaklaşık 14 milyon dolar) kefalet bedeline geri ödemesiz olarak el konulduğunu bildirdi.

Japonya'da özel uçakla seyahat eden yolcuların bagajları yalnızca pilotlar ve uçuş şirketleri tarafından kontrol ediliyordu. Ticari hava yolu yolcuları için uygulanan bagaj kontrol prosedürleri özel uçak yolcuları için uygulanmıyordu.

- Yasal düzenleme hazırlığı

Adalet Bakanı Mori Masako da kefaletle serbest bırakılanların kontrolü için yeni yasal düzenlemeler için Yasama Konseyi ile istişare başlatacaklarını belirtti.

Bakanlık kefaletle serbestken ülkeden kaçmanın hapishane ve gözaltı merkezlerinde olduğu gibi firar suçu kapsamına alınmasını talep ediyor.

Ayrıca kefaletle serbest bırakılan sanıklara temyiz duruşmalarına katılma zorunluluğu getirilmesi ve şüphelilere elektronik kelepçe takılması gibi uygulamalar üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

- Lübnan ile iş birliği

Bu arada Kabine Sekteri Suga Yoşihide, Japonya'nın Ghosn'un kaçışı konusunda Lübnan makamlarıyla iş birliği yapacağını söyledi.

Suga, basın toplantısında, Ghosn'un Japonya'yı yasa dışı olarak terk etmesinin son derece üzücü olduğunu, Lübnan makamlarıyla temas halinde konuyu sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi.