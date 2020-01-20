Japon sanayi devi Mitsubishi'ye siber saldırı

Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi Elektrik'in büyük çaplı siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Japonya'daki idari ofisinin bilgisayarlarından yetki dışı erişimle bilgi çalındığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, ilk kez geçen yıl haziranda Japonya'daki ağ bilgisayarlarında şüpheli faaliyete rastlanmasının ardından başlatılan iç soruşturma sonucunda, bunun büyük çaplı bir siber saldırı olduğu ve bu yolla ağlardan büyük miktarda bilgi çalındığının anlaşıldığı belirtildi.

Siber saldırı nedeniyle çok sayıda özel yazışma ve dokümanın bilgisayar korsanlarının eline geçtiği vurgulanan açıklamada, bunlar arasında Savunma Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Otoritesi gibi hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların yanı sıra elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon ve demir yolu gibi altyapı hizmeti sağlayan özel şirketlerle yürütülen projelere dair bilgilerin bulunduğu ifade edildi.