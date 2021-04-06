FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Japonya Merkez Bankası'ndan çok konuşulacak dijital para adımı!

Japonya Merkez Bankası'ndan çok konuşulacak dijital para adımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 08:26 | Son Güncelleme

Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital para konusunda testlere başlama kararı alındı.

Japonya Merkez Bankası'ndan çok konuşulacak dijital para adımı!

Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan dijital para dünyasına giriş yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada merkez bankasının dijital para biriminin oluşturulması için testlere başlayacağı duyuruldu.

JAPONYA'DAN DİJİTAL PARA ADIMI

Yapılan açıklamada, testler ile merkez bankası dijital parası için teknik uygulanabilirlik, çekirdek fonksiyonlar ve gereken özellikler öncelikli olarak belirlenecek. Zaruri hazırlıkların tamamlandığı testler için konsept doğrulamanın 1. fazı 5 Nisan itibariyle başlayacak.

  1. fazda merkez bankası dijital parası için test ortamı oluşturulacak. Dijital paranın bir ödeme aracı olarak ihracı, dağıtımı ve geri toplanması değerlendirilecek. 1. faz testler 2022 Mart ayına kadar sürecek.
Bitcoin 59 bin sınırında! Chainlink, Polkadot ve Coinbase'de son gelişmeler!Bitcoin 59 bin sınırında! Chainlink, Polkadot ve Coinbase'de son gelişmeler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Survivor 13. hafta eleme adayları belli olduSurvivor 13. hafta eleme adayları belli oldu
E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir? E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumadık
Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumadık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Belirlediğimiz önlemleri alın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Belirlediğimiz önlemleri alın
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Bayram ikramiyesi zammı 2021
Bayram ikramiyesi zammı 2021
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
BTT rekor seviyeye yükseldi
BTT rekor seviyeye yükseldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Nisan deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Girit Adası'nda deprem!
6 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 6 Nisan 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?
6 Nisan altın bilezik fiyatları
6 Nisan güncel altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 13. Hafta eleme adayları
Survivor 13. hafta eleme adayları belli oldu
Emekli bayram ikramiyelerine zam var mı? 2021 Ramazan bayramı ikramiyelerine zam gelir mi?
Bayram ikramiyesi zammı 2021
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor
Topladığı tahtalarla yaptığı heykeller 300 bin TL'ye alıcı buluyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.