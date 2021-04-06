Japonya Merkez Bankası'ndan çok konuşulacak dijital para adımı!

Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan dijital para dünyasına giriş yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada merkez bankasının dijital para biriminin oluşturulması için testlere başlayacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, testler ile merkez bankası dijital parası için teknik uygulanabilirlik, çekirdek fonksiyonlar ve gereken özellikler öncelikli olarak belirlenecek. Zaruri hazırlıkların tamamlandığı testler için konsept doğrulamanın 1. fazı 5 Nisan itibariyle başlayacak.
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