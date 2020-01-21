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  4. Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu - Banka 2020 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürürken, büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize etti - Karar metninden: - "Banka, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat edilmesi koşuluyla, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir"

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, 2020'ye yönelik büyüme beklentilerini yükseltti, enflasyon öngörülerini ise düşürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgusu korunarak, şu ifadelere yer verildi:

"Banka, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat edilmesi koşuluyla, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir. BoJ, ekonomik aktivite ve fiyatlar üzerinde, çoğunlukla yurt dışı ekonomilerdeki gelişmeler kaynaklı önemli aşağı yönlü risklerin durumuna bakarak, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse gevşeme yönünde ilave tedbirler almaktan çekinmeyecektir."

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 18-19 Mart'ta gerçekleştirilecek.

- "Para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken"

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, yurt dışı ekonomilerden kaynaklı riskler olduğunu, ancak bu risklerin ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında ilk fazda anlaşması ile azaldığını söyledi.

Uzun vadede enflasyon hedefini korumanın, kuru istikrarlı hale getirmeye destek olduğunu vurgulayan Kuroda, "Para politikasından kaynaklı yan etkilere önem vermeliyiz. Şu anda mevcut para politikamızın sağladığı faydalar, bundan kaynaklı maliyetlerden daha ağır basıyor. Baktığımızda fiyat trendinde bir değişiklik görmüyoruz, enflasyon kademeli olarak yüzde 2'lik hedefimize doğru ilerliyor. Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken." değerlendirmelerini yaptı.

- Enflasyon ve büyüme beklentileri

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Bir önceki projeksiyon dönemine göre, hükumetin etkili tedbirlerinin bir yansıması olarak büyüme tahminlerinin artırıldığı aktarılan metinde, diğer ülkelerdeki gelişmeler nedeniyle ekonomik aktivite üzerindeki risklerin aşağı eğimli olduğu vurgulandı.

Metinde, yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru kademeli artmasının muhtemel olduğu belirtilerek, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerine yönelik belirsizlikler nedeniyle, enflasyon üzerinde de aşağı yönlü riskler bulunduğu ifade edildi.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya, 2020 mali yılı için yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 0,4 ve 2020'de yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Enflasyon beklentileri 2021 için ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çekildi.

Banka, büyüme beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,6'dan 0,8'e, 2020 mali yılı için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize etti.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 1,1'e yükseltildi.

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Anahtar Kelimeler:
faiz, Japonya Merkez Bankası, Para politikası,

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