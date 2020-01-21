Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, 2020'ye yönelik büyüme beklentilerini yükseltti, enflasyon öngörülerini ise düşürdü. BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu. Karar metninde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgusu korunarak, şu ifadelere yer verildi: "Banka, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat edilmesi koşuluyla, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir. BoJ, ekonomik aktivite ve fiyatlar üzerinde, çoğunlukla yurt dışı ekonomilerdeki gelişmeler kaynaklı önemli aşağı yönlü risklerin durumuna bakarak, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse gevşeme yönünde ilave tedbirler almaktan çekinmeyecektir."

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 18-19 Mart'ta gerçekleştirilecek. - "Para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken" BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, yurt dışı ekonomilerden kaynaklı riskler olduğunu, ancak bu risklerin ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında ilk fazda anlaşması ile azaldığını söyledi. Uzun vadede enflasyon hedefini korumanın, kuru istikrarlı hale getirmeye destek olduğunu vurgulayan Kuroda, "Para politikasından kaynaklı yan etkilere önem vermeliyiz. Şu anda mevcut para politikamızın sağladığı faydalar, bundan kaynaklı maliyetlerden daha ağır basıyor. Baktığımızda fiyat trendinde bir değişiklik görmüyoruz, enflasyon kademeli olarak yüzde 2'lik hedefimize doğru ilerliyor. Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu anda düzenlemek için erken." değerlendirmelerini yaptı. - Enflasyon ve büyüme beklentileri BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.