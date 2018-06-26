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JCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitif

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada "Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif" ifadesini kullandı.

JCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu duyurdu.

JCR'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı açıklama, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısının, AK Parti'nin siyasi tabanını daha fazla güçlendirmesinin beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de seçimler sonrasında iç politika üzerinde azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif. Diğer taraftan, JCR olarak, enflasyon oranı ve cari açık gibi süregelen temel makroekonomik istatistiklere ilişkin Eylül 2017 sonundaki Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dengesizlikleri düzeltmeye yönelik tedbirlerin planlandığı gibi devam etmediğine işaret ediyoruz. JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesine yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını izlemeye devam edecek."

AA

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JCR 24 haziran seçimi 24 Haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları kredi

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