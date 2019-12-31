Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla 1526 megavata ulaştığını belirterek, "2020 için hedeflediğimiz 150 megavat ilave kapasite çalışmaları, programlandığı şekilde devam edecek." dedi.

Kındap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermalde önde gelen ülkelerin yatırım hızındaki düşüşlere rağmen Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücünün arttığını ifade etti.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında JESDER olarak 5 Avrupa Birliği projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kındap, "Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücü ekim sonu itibarıyla 1526 megavata ulaştı. 2020 için hedeflediğimiz 150 megavat ilave kapasite çalışmaları, programlandığı şekilde devam edecek. Önümüzdeki yıl Ar-Ge'ye yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kındap, jeotermal enerjinin gelişmeye ve yeniliklere açık bir sektör olduğuna işaret ederek, sektördeki yatırımcıların çalışmalarını başarılı şekilde yürüttüklerini aktardı.