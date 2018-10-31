FİNANS

'Jet Fadıl'ın Antalya’daki arsası icradan satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kamoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından Antalya'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, icra kanalıyla satışa sunulacak.

'Jet Fadıl'ın Antalya’daki arsası icradan satılıyor

Avukat Semih Gökpınar, Almanya'da yaşayan 4 müvekkilinin yaklaşık 17-18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait Jetpa Pazarlama Limited Şirketi'nden konut satın aldıklarını, aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca mağdurların yasal yollara başvurduğunu söyledi. Açılan davaları kazandıklarını ve icra işlemlerine başladıklarını belirten Avukat Gökpınar, “Daireler bedelleri peşin alınarak binlerce kişiye satılmış. Sitenin yapılacağı arazinin satılması için hukuk mücadelesi verdik. Antalya Havalimanı'nın arkasındaki 43 bin 404 metrekarelik yerin 4 Aralık'ta icra kanalıyla satışı yapılacak. Arazinin kıymet takdiri 16 milyon 276 bin TL olarak belirtilse de gerçek değeri 40 milyon liranın üzerinde" diye konuştu.

Avukat Semih Gökpınar, arazinin satışının açık artırma şeklinde yapılacağını ifade etti. Şirketin sürekli itiraz ederek satışı engellemeye çalıştığını anlatan Gökpınar, hukuki mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi. KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
jet fadıl Fadıl Akgündüz antalya icra

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yattığı yerden para kazanmak isteyen kerizlerin canı sağolsun fadıl bir daha para toplar
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