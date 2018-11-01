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Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, dünya piyasalarında, tarihi bir çöküş yaşanmadan önce son bir büyük yükseliş görülebileceğini kaydetti.

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

1970-80 döneminde ortağı George Soros ile birlikte kurdukları dünyanın ilk hedgefonu Qantum Fund’ın yüzde 4200 kar etmesiyle yatırım dünyasında efsane haline gelen Jim Rogers, Daily Wealth’ten Steve Sjuggerud’a açıklamalarda bulundu.

Rogers, şu ifadeleri kullandı:

"Olmasını beklediğim şey şu: önümüzdeki dönemde bir gün Bay Trump ya da başka birileri 'Tamam. Biz bu ticaret savaşı sorunu çözdük' diyecek. Gerçekten çözsünler ya da çözmesinler, bu problemi hallettiklerini söyleyecekler. İşte bu (Steve) senin 'buharlaşma' (piyasalarda büyük yükseliş) dediğin olaya yol açabilir. Herkes şöyle diyecek; 'Tamam, artık güvendeyiz. Şu Steve denen adam haklıymış. Piyasalarda son bir dev yükseliş göreceğiz.'"

Ünlü yatırımcı Rogers sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra, işte o zaman gerçek ticaret savaşları başlayacak. O noktada Trump ortaya çıkıp 'Onlara gününü göstereceğim. Ben onlardan daha akıllıyım. Onları yenebiliriz ve onları yeneceğiz' derse korkun, hem de çok korkun. Hiçbir zaman bir ticaret savaşının kazananı olmamıştır. Bu olay senin buharlaşma dediğin şeye yol açabilir. Onun ardından da tüm sistemin çöküşü gelecek. Daha önce söylediğim gibi bir sonraki ayı piyasası (piyasada düşüş) benim hayatım boyunca gördüklerimin en kötüsü olacak." KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Jim Rogers yatırımcı piyasa

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