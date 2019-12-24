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Jolly'den gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: - "2020’de sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme konularında UNDP ile birlikte çalışacağız" - "Amacımız hem yerel halk ve işletmelerde hem de ziyaretçilerde farkındalık yaratarak sürdürülebilir turizm alanında kapasite artırımına destek olmak olacak" - Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu: - "Şimdi bu zengin mirasın korunup yeni nesillere aktarımı konusunda harekete geçiyoruz ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras onların da kendi çocuklarına bırakabileceği güzel bir Türkiye inancından yola çıkarak 'Mirasım Türkiye' diyoruz"

İSTANBUL (AA) - Jolly, "Mirasım Türkiye" kampanyası ile turizm sektöründe öncü bir çalışmaya imza attı.

Turizm sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren Jolly'nin "Turizmde Sürdürülebilirlik" teması ile düzenlediği panel Tophane-i Amire Binası'nda gerçekleştirildi.

Panelde, Türkiye'nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için hazırlanan "Mirasım Türkiye" çalışmalarının detayları paylaşıldı.

Jolly, yeni iletişim kampanyasıyla Türkiye’nin önemli doğal ve kültürel miraslarını tanıtarak, bu mirasın sahibinin gelecek nesiller olduğuna dikkati çekecek.

Farkındalık çalışmaları paralelinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gelecek nesiller için sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmak için uzun soluklu iş birliğine imza atılacak. Düzenlenen panelde ise fikir önderleri ile Türkiye'nin sahip olduğu zengin miras ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğinin tartışıldığı bir platform oluşturuldu.

- "Tek yolun sürdürülebilir turizm olduğuna inanıyoruz"

Panelde konuşan, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 33 yıldır turizme gönül vermiş bir şirket olarak yerel işletmelerde istihdam yaratarak ekonominin gelişimine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Vardar, "Sektörü geliştirmek adına, ülkemizin zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak için tek yolun sürdürülebilir turizm olduğuna inanıyoruz. 2020’de sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirme konularında UNDP ile birlikte çalışacağız. Amacımız hem yerel halk ve işletmelerde hem de ziyaretçilerde farkındalık yaratarak sürdürülebilir turizm alanında kapasite artırımına destek olmak olacak." diye konuştu.

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise çok zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Bu mirasın tanıtımı için Jolly olarak uzun süredir çalışıyoruz. Şimdi bu zengin mirasın korunup yeni nesillere aktarımı konusunda harekete geçiyoruz ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras onların da kendi çocuklarına bırakabileceği güzel bir Türkiye inancından yola çıkarak 'Mirasım Türkiye' diyoruz. Bu bilinci oluşturmak için ortaya koyduğumuz iletişim kampanyamızı bugün itibarıyla başlatıyoruz."

Yerelin gücüne inandıklarını aktaran Develioğlu, yerel istihdamı desteklemek ve kaybolmakta olan zanaat ve gastronomi değerlerinin devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

Develioğlu, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğuna işaret ederek, "Bunun için sivil toplum kuruluşları, fikir önderleri, yerel yönetimler, basın ve özel sektör temsilcilerini desteğe davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Panelde ayrıca Yazar ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gazeteci Cem Seymen ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov konuşma yaptı.

- "Unutulmaya yüz tutmuş tarihi, sanat eserlerini hatırlatmayı amaçladık"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mete Vardar, bugün hem şirket hem de ülke adına önemli bir gün olduğunu belirterek, "Mirasım Türkiye" kampanyasıyla bölgelerin unutulmaya yüz tutmuş tarihi, sanat eserlerini tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Vardar, kampanya kapsamında UNDP ile uzun soluklu planlama yaptıklarına işaret ederek, hatırlatılması gereken tüm mirasla ilgili özel başlangıçlar olacağını söyledi.

Ziyaretçi götürdükleri iş yerlerinin o bölgede bir zaman sonra oldukça büyüyerek adını duyurduğunu kaydeden Vardar, senelerdir bölgeye götürdükleri misafirlerle bölgenin kalkınmasına katkı sağladıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Yasemin Develioğlu ise UNDP ile yaptıkları anlaşmayla yerel esnaflarda ve ziyaretçilerde sürdürülebilir turizm farkındalığı üzerine çalışacaklarını belirterek böyle bir anlaşmanın daha önce bir seyahat acentesiyle yapılmadığına dikkati çekti.

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Jolly prodüksiyon

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