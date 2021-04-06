FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'e yükseltti

JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'e yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 14:25 | Son Güncelleme

ABD'nin en büyük yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,2'den yüzde 13,4'e revize etti.

JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'e yükseltti

Yatırım bankası JPMorgan, TL’de son dönemde kaydedilen değer kaybının fiyat baskısı oluşturmaya başladığını söyleyerek, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,2’den yüzde 13,4’e revize etti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart’ta beklentilere yakın aylık yüzde 1,08 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15,61’den yüzde 16,19’a yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı.

‘ENFLASYON DİNAMİKLERİ KÖTÜLEŞTİ’

JPMorgan’ın bugün yayınladığı notta, “Talep koşullarındaki olası zayıflamaya rağmen, enflasyon dinamikleri kötüleşti” denildi.

Raporda, “Sonuç olarak, yıl sonu enflasyon tahminimizi %11.2’den %13.4’e revize ettik. 2022 sonu enflasyon tahminimizi değiştirmeyerek %10.5’te tuttuk” denildi.

(Reuters)

İşte Torba yasa teklifinin detayları!İşte Torba yasa teklifinin detayları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Halk Bank BES iptali nasıl yapılır?Halk Bank BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı
Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı
Kendi kripto parasını kullanacak
Kendi kripto parasını kullanacak
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Oyun sektörü "konsoldaki vergi" için harekete geçti
Oyun sektörü "konsoldaki vergi" için harekete geçti
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği bitti mi veya uzatıldı mı?
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Nisan ayında kiralarda ne kadar artış olacak?
Nisan ayı kira artış hesaplama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.