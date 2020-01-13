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  4. Kabuklu fındık 20 lira oldu! Uzmanlar ilerleyen günlerde fiyatının artmasını bekliyor

Kabuklu fındık 20 lira oldu! Uzmanlar ilerleyen günlerde fiyatının artmasını bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ordu’da geçen ay 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor

Ordu’da Aralık ayı içerisinde 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.5-19 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.

'SAHİP ÇIKILIRSA FİYATLAR 20 TL'NİN ALTINA İNMEZ'

Başkan Şahin, fiyatların bir haftaya öncesine göre gayet güzel olduğunu belirterek, fındık kilogram fiyatının 3 buçuk dolar olması gerektiğini ve şuan serbest piyasada bu rakamın yakalandığını ifade etti. Şahin, “Türkiye fındık üretiminde tek tabanca. Diğer ülkelerde üretilen fındık sadece fiyatların düşürülmesi için yapılan bir spekülasyon. Türkiye fındığına dünyanın ihtiyacı var. Çikolata sanayinde Türk fındığına ihtiyaç var. Bizim ürettiğimiz fındık artık dünya sanayisine yetmiyor. Fındık fiyatları eğer devlet desteği olursa 3 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Fındık fiyatlarına sahip çıkılır ve 3 buçuk dolar ve üzerinde taban fiyatla alım devam ederse, 20 TL’nin altına inmez zaten” dedi.

'TMO ALIM YAPMASAYDI FİYATLAR 12 LİRA CİVARINDA OLACAKTI'

“Şu anki fiyatlar üretici için çok güzel. Zaten Cumhurbaşkanımız bu fiyatlara el atmasaydı, eğer TMO fındık almamış olsaydı, sadece 2 dolar yani 12 lira seviyesinde olacaktı” diyen Başkan Servet Şahin, "Ben fındığın 3 buçuk doların altına düşmeyeceğine inanıyorum. Milli ve yerli bir ürün, Türkiye’de tarım ürünleri arasında başka 2 milyar dolar gelir getiren bir ürün yok. Dünyanın fındığa ihtiyacı var. TMO’nun erken fiyat açıklaması serbest piyasada yükselmeyi sağladı. Zaten 3 buçuk dolar üretici için yeterli. Yeter ki üretici çalışsın, bundan sonra 20 TL’nin altına fiyatlar düşmez. Üreticilerimiz fındığı sadece 15 gün için emek verilen bir ürün değil, 12 ay emek verilen bir ürün olduğunu öğrensinler” şeklinde konuştu.

FİYATLARIN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ordu’da fındık manavı Özcan Şahin de serbest piyasada fındığın randımana göre 20 liraya kadar alınabildiğini ifade ederek, “Bunlar zaten beklenen tabloydu. Gerçekleşince de biz de mutlu oluyoruz. Fındık işinde herkesin bir tahmini vardır ama beklenti yükseleceği, hatta 23 lira olması yönünde. Tabi bunlar tahmin ne kadar gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fındığını satanlar biraz üzüntülü olsa da bu fiyatlar herkes için yararlı olacaktır. Fiyatların şuan yüksek olması gelecek sezona etki edeceğinden herkes için güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:iHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu, fındık, fiyat,

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