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Kaderi çilekle değişti, böğürtlenle de yurt dışına açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Batman'da kaderi çilekle değişen Sason ilçesi böğürtlenle de yurt dışına açılıyor.

Dağlık arazi yapısı nedeniyle hububat üretiminin kısıtlı olduğu Sason ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan ve çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan çileğin ardından çiftçiler, devletin sağladığı hibe ile böğürtlen yetiştiriciliğine de başladı.

Yaklaşık 4 yıl önce ilçeye bağlı Kelhasan köyünde 6 aileye verilen destekle kurulan böğürtlen bahçelerinde beklenilenin üzerinde verim elde edilmesi üzerine bu üretimi yapan çiftçi sayısı da artış gösterdi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle 15 aileye 3'er dekardan kurulan böğürtlen bahçelerinde verim yüz güldürdü.

Çilekte geçen yıl bin 400 ton olan rekoltenin bu yıl 2 bin 100 tona ulaşması öngörülürken, böğürtlende de yaklaşık 2,5 ton verim bekleniyor.

'TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYAYA DA TANITACAĞIZ'

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, AA muhabirine, ilçede tütüne alternatif olarak daha önce başladıkları çilek üretiminde büyük bir ivme yakaladıklarını, buna paralel olarak başladıkları böğürtlen üretiminin de çok verimli başladığını söyledi.

Bu yıl böğürtlen hasadının çok iyi olduğunu dile getiren Özadalı, şöyle konuştu:

"Daha önce 85 aileye 400 dekar alanda çilek bahçesi kurmuştuk. Bu sene 97 aileye 2'şer dekarda yeni çilek bahçesi kurduk. Çilek üretimini bu sene yüzde 50 artırmış olacağız. Bin 400 ton olan çilek üretimimiz 2 bin 100 ton olacak inşallah. Böğürtlende de 3 yıl önce GAP İdaresinin desteğiyle yüzde 70 destek sağlandı. 15 aileye 3'er dekardan böğürtlen bahçeleri kurduk. Bu yıl tam verim senesi. Üreticilerimiz çok güzel verim aldılar. Bir dekardan yaklaşık 2,5 ton verim alıyorlar. Kilosunu 10 liradan satıyorlar."

Özadalı, satışta sıkıntı yaşamadıklarını, şu anda bir firma aracılığıyla yurt dışına satışların başladığını ifade ederek, "Böğürtlenler beğenildiği için direkt dışarıya satılıyor. Bu verimi gördükten sonra, çileği olduğu gibi böğürtleni de desteklemeye devam edeceğiz, üretimimizi artıracağız. Tütüne alternatif bu ürünlerimizi Türkiye'ye tanıttık çok şükür, inşallah dünyaya da tanıtacağız." dedi.

Bu ürünlerin sadece üretimiyle kalmayacaklarını, üretimden sonraki aşamalarını da Sason'da gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getiren Özadalı, Vali Hulusi Şahin'in destekleriyle çilekte üretimi yüzde 50 artırdıklarını, Vali Şahin'in destekleri, GAP İdaresinin de aracılığıyla böğürtlen üretimini de artırmayı hedeflediklerini aktardı.

'ÜRETİCİYE DESTEK SÜRECEK'

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş da böğürtlen üretiminin ilçede hızla yaygınlaşmaya başladığını, ilçede böğürtlenin tamamen katkısız organik üretilmesi nedeniyle de özellikle reçel yapımı için çok tercih edildiğini söyledi.

Aktaş, gelen talep üzerine böğürtlen üreticilerine yardımcı olduklarını, bahçelerin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

'DEVLET DESTEĞİYLE İLÇEMİZ BÖĞÜRTLENİYLE DE MEŞHUR OLACAK'

Devletin yüzde 70 hibe desteğiyle Demetevler Mahallesi'nde böğürtlen yetiştiren İsa Bozkurt, 10 dönüm alanda üretim yaptığını belirtti.

Her dönümden yaklaşık 2,5 ton verim elde ettiklerini dile getiren Bozkurt, yüzde 100 doğal olan bu ürünleri ilerleyen günlerde yurt dışına göndereceklerini aktardı.

Bozkurt, "İç piyasayı araştıralım derken, Batman’da yurt dışına ihracat yapan bir firmayla karşılaştık ve onlarla anlaştık. Numunelerimizi, Katar, Dubai, İngiltere ve Rusya'ya gönderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihracata başlayacağız. Bu ürünleri kime önerdiysek memnun kaldılar. Ürünlerimiz yüzde 100 doğal. Hiçbir şekilde kimyasal ve katkı maddesi kullanmıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl verimin de piyasa şartlarının da çok iyi olduğunu anlatan Bozkurt, böğürtleni kilogramı 10 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Bozkurt, en çok reçel için sipariş aldıklarını aktararak, "Devletimizin desteğiyle inşallah ilçemiz böğürtleniyle de meşhur olacak." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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batman çilek böğürtlen bahçeleri

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