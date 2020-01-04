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  4. Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 5 bin kişinin istihdam sağlandığı ayakkabıcılık sektöründe günde ortalama 30 bin çift kadın ayakkabısı üretiliyor.Kahramanmaraş’ta çarık ve yemeniyle başlayan ayakkabıcılık sektörü büyümeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 5 bin kişinin istihdam sağlandığı ayakkabıcılık sektöründe günde ortalama 30 bin çift kadın ayakkabısı üretiliyor.
Kahramanmaraş’ta çarık ve yemeniyle başlayan ayakkabıcılık sektörü büyümeye devam ediyor. Türkiye’de ayakkabı üretiminde önemli bir konuma sahip olan Kahramanmaraş’ta, teknolojinin gelişmesiyle atölyelerde üretim makineler sayesinde yapılmaya başlandı. Farklı ülkelere aracı firmalar vasıtasıyla ayakkabı gönderen kentte, yaklaşık bin 500 civarındaki atölyede 5 bin kişi istihdam ediliyor. Günde ortalama 30 bin, yılda ise 10 milyon çift kadın ayakkabısı üretilen kentte özellikle Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılıyor.
Kadın ayakkabı üretiminde Kahramanmaraş’ın üretim merkezlerinin başında yer aldığını ifade eden Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, 2020 yılında hedeflerinin doğrudan ihracat olduğunu söyledi. Çarık ve yemeniyle başlayan ayakkabıcılık sektörünün gelişen teknoloji sayesinde makinalaştığını vurgulayan Köfte, “Kahramanmaraş’ta uzun yıllardan bu yana üretim yapılıyor. Bundan 40-50 yıl öncesine çarık ve yemeni üretiliyordu ama şimdi artık bunların yanı sıra kadın ayakkabısı da üretiliyor. Gelişen teknolojinin de etkisiyle makinalaşarak seri üretime de başlandı. Şuanda Kahramanmaraş’ta 100’ün üzerinde üretici, 5 bin civarında istihdam ile yılda 400 milyon liraya yakın ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Günde ortalama 30 bin kadın ayakkabısı üretilirken, ürünlerimiz iç piyasaya gidiyor ancak hedefimiz 2020 yılında ihracata mal üretmektir. Şuanda zaten aracı firmalar sayesinde Orta Doğu ülkelerine kadın ayakkabısı gönderiliyor” diye konuştu.

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