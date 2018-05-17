Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Kilogramı 5 bin liradan sataral Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

Kilosu 5 bin lira, talebe yetişemiyor

1 / 8 Yaklaşık 2 yıl önce eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 37 yaşındaki Morcu, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.

2 / 8 Aldığı destekle ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin yakınında 1 dönümlük arazide 40 kovan ile arı sütü üreticiliğine başlayan Morcu, gün geçtikçe kovan sayısını arttırarak 75'e yükseltti.

3 / 8 Kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderen kadın girişimci, bu yıl 25 kilogram ürün çıkarmayı hedeflediği işinde, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

4 / 8 Morcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütü üreticiliğini, devletin sağladığı hibe desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

5 / 8 Daha önce ev hanımı olduğunu anlatan Morcu, "Ev hanımıydım. Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. Eşim, 'başvur' dedi. Ben de başvurdum. Devletimizin sağladığı imkanla arı sütü üretimine başladık." dedi.

6 / 8 - Sabahın erken saatlerinde arılardan süt topluyor Morcu, 40 kovan ile başladığı üretimde şu an 75 kovana ulaştıklarını belirterek, bölgenin en yüksek kapasiteli arı sütü üreticilerinden olduklarını dile getirdi.

7 / 8 Eşi Serkan Morcu'nun da yardımıyla günün erken saatlerinde kovanlardan arı sütü topladıklarını anlatan Morcu, gerekli işlemlerin ardından ürünleri kavanozlarda muhafaza altına alındıklarını kaydetti.