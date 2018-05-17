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Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 2 çocuk annesi ev hanımı Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu 1 dönümlük arazide arı sütü üretiyor.

Kilogramı 5 bin liradan sataral Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

Kilosu 5 bin lira, talebe yetişemiyor

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Yaklaşık 2 yıl önce eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 37 yaşındaki Morcu, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.
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Aldığı destekle ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin yakınında 1 dönümlük arazide 40 kovan ile arı sütü üreticiliğine başlayan Morcu, gün geçtikçe kovan sayısını arttırarak 75'e yükseltti.
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Kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderen kadın girişimci, bu yıl 25 kilogram ürün çıkarmayı hedeflediği işinde, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.
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Morcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütü üreticiliğini, devletin sağladığı hibe desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.
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Daha önce ev hanımı olduğunu anlatan Morcu, "Ev hanımıydım. Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. Eşim, 'başvur' dedi. Ben de başvurdum. Devletimizin sağladığı imkanla arı sütü üretimine başladık." dedi.
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- Sabahın erken saatlerinde arılardan süt topluyor

- Sabahın erken saatlerinde arılardan süt topluyor
Morcu, 40 kovan ile başladığı üretimde şu an 75 kovana ulaştıklarını belirterek, bölgenin en yüksek kapasiteli arı sütü üreticilerinden olduklarını dile getirdi.
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Eşi Serkan Morcu'nun da yardımıyla günün erken saatlerinde kovanlardan arı sütü topladıklarını anlatan Morcu, gerekli işlemlerin ardından ürünleri kavanozlarda muhafaza altına alındıklarını kaydetti.
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Bu yıl rekolte hedefleri 25 kilogram

Bu yıl rekolte hedefleri 25 kilogram
Morcu, bu yılki üretim hedeflerinin 25 kilogram olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Pazarlama konusunda sıkıntımız yok. Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz. Siparişler de genellikle Türkiye'nin değişik illerinden geliyor ve yine il içerisinde de dağıtımını yapıyoruz." Morcu, kadınların da bu tür mesleklerde girişimciliklerini kullanarak başarılı olabileceğini sözlerine ekledi. AA
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Anahtar Kelimeler:
arı sütü zonguldak girişimci

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