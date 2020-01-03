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  4. “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular başladı.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular başladı. Kadınların hayata bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları, 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların katılabildiği yarışmanın başvuruları Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesi üzerinden yapılacak olup, 11 Mart’a kadar devam edecek.
Bugüne kadar 19 binin üzerinde katılımcının, 75 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı yarışmaya, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla dört adet fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor.
Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.
Sonuçları 3 Nisan 2019 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesinde ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi yedi bin lira, ikincisi beş bin lira , üçüncüsü üç bin lira ödül alırken, üç eser de bin lira değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Ayrıca sergileme alan eser sahipleri 350 lira ödül kazanacak.

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