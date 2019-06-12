FİNANS

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Dünyada 110'dan fazla ülkeye ihraç edilerek yıllık 2,5 milyar dolar gelir elde edilen fındıkta, yılda 450 bin ile 650 bin ton üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen fındık, Karadeniz'de fabrikalarda çalışan yaklaşık 25 bin dolayında kadın işçi tarafından işleniyor. Kadınlar, fındık seçerek hem para kazanıyor hem de fındığın ihracata hazır hale getirilmesine katkı sağlıyor.

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'de, 500 bin aile tarafından 700 bin hektar alanda fındık üretiliyor. Dünya fındık ihracatının da yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'den; AB ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, Pasifik ülkeleri gibi 110'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Üretilen fındık, Karadeniz'de fabrikalarda çalışan yaklaşık 25 bin dolayında kadın işçi tarafından işleniyor.

kadinlarin-isledigi-findik-dunyaya-ihrac-ediliyor_8489_dhaphoto2

'CİDDİ İSTİHDAM OLUŞACAK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık işlerinde çalışan kadın işçilerinin büyük emek sarf ettiklerini belirterek, "Kadın işçiler bahçede hasadın yanı sıra fabrikalarda da çalışarak ekmeğini kazanıyor. Biz eğer fındığı hammadde değil, mamul madde olarak satmayı planlarsak, yöremizde istihdam daha fazla artacaktır. Bununla alakalı fabrikalar, işletmeler ve yatırımlar çoğalacak. Bunların çoğalmasının sonucunda da ciddi istihdam oluşacak. Fındık kırma fabrikalarının yanında çikolata ve diğer mamul fabrikalar ne kadar fazlalaştırılırsa fındıktan gelir artacak. Böylece hasatta olduğu gibi fabrikalarda çalışan işçi sayısı da yükselecek" dedi.

kadinlarin-isledigi-findik-dunyaya-ihrac-ediliyor_8489_dhaphoto3


'BÖLGEMİZDE GÖÇÜDE AZALTABİLİRİZ'

Fındıkta istihdamın daha da artırılmasıyla Karadeniz'de göçün önlenebileceğini, bunun için de mutlaka hükümetin 'Milli Fındık Politikası'nı oluşturması gerektiğinin altını çizen Atakan Akça, "Talep ettiğimiz bu yapılacak çalışmalar sonucunda fındığın geleceği daha da iyi olacaktır. Fındıkta istihdam artarsa insanlar göç etmez. Özellikle bölgemizde göçü de azaltabiliriz. Fındığı mamul haline getirecek fabrikalar ne kadar artarsa istihdam da artar. Çiftçi de çiftçiliğini yapacak, fındığıyla uğraşacak. Fındığın hem verimi ve kalitesi artacak hem de ihracatı. Fındıkta dışarıya satış zaten var. Mamul olarak 500 bin ton civarında satılıyor. Zaten büyük bölümünü çikolata fabrikaları alıyor. Burada fındığı işleyecek, fabrikalar kuracak iş adamlarımıza imkan sağlarsak bunları zaten yaparız. Böylece iç tüketim de artar" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladıMerkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı
Kolisi 5 liraya kadar düştüKolisi 5 liraya kadar düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

ÇAYKUR son 20 yılın en fazla çayını aldı

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Merkez Bankası ne mesaj verdi? Ekonomistler yorumladı

Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü

Kolisi 5 liraya kadar düştü

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türk Ticaret Bankası'nın satın alma süreci askıya alındı

Türk Ticaret Bankası'nın satışında önemli gelişme

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.