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Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kamuda çalışan taşeron işçilerin yıllar süren mücadelesi bu yıl sona erdi. Yaklaşık 900 bin taşeron ve geçici işçinin kadroya geçiş işlemi 2 Nisan’da tamamlandı. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Kamuya geçen taşeron işçiler, birtakım haklar elde ettiler ama henüz haklarını tam olarak bilmiyorlar. Kadroya geçen taşeron işçiler askerlik borçlanmasıyla kıdem tazminatını nasıl artırabilir? İşte ayrıntılar haberin devamında....

Askerlik borçlanması, prim günü eksik erkek sigortalılara eksik günlerini tamamlama ve işe girmeden önce askere gidenlerin sigorta başlangıç tarihlerini öne çekerek daha erken emekli olmalarına imkân veriyor. Askerlik borçlanması kamuda çalışan işçilere başka avantajlar da sağlıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kamuya geçen taşeron işçiler, özel sektörde sahip olmadıkları önemli bir hakka kavuştular.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor

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Özel sektör işçileri, sadece son çalıştıkları işverene bağlı iş yerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip.
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Kamu işçisinin askerlik borçlanması yaptığı süreler kıdem tazminatı hesabında çalışma süresine ekleniyor. Her yıla 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödendiği dikkate alınırsa, 18 ay askerlik borçlanması yapan kamu işçisi 1.5 aylık ücret tutarında ilave kıdem tazminatına hak kazanıyor.
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BORÇLANMAYI KAMUDA ÇALIŞIRKEN YAPIN

BORÇLANMAYI KAMUDA ÇALIŞIRKEN YAPIN
Askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına sayılabilmesi için borçlanmanın kamuda çalışırken yapılması, iş yerinin de kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olması gerekiyor.
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Borçlanmanın kıdem tazminatına sayılabilmesi için iş akdinin yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi şartı aranıyor.
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Buna karşılık, askerliğin, kamuda çalışırken yapılması gerekmiyor. Dolayısıyla, kamuya girmeden önce askerlik yapmış olanlar da borçlandıkları süreler için kıdem tazminatı hakkından yararlanırlar.
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ÖLÜM HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA YANSIMAZ

ÖLÜM HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA YANSIMAZ
Borçlanma yoluyla kıdem tazminatı, çalışırken hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ödenmiyor. Kural, kıdem tazminatının emeklilik nedeniyle ödenmesi.
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540 GÜN BORÇLANMA BEDELİ 11 BİN 690 TL

540 GÜN BORÇLANMA BEDELİ 11 BİN 690 TL
Askerlik borçlanması yaparken 2018 yılı itibarıyla günlük 21.65 lira prim ödemek gerekiyor. 18 ay askerlik yapanlar, 540 güne kadar borçlanma yapabiliyor. 540 gün borçlanma yapanların ödemesi gereken prim tutarı ise 2018 yılında 11 bin 690 lira.
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GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
Çalışırken askerlik borçlanması yapmanın bir başka avantajı da gelir vergisi indirimi. Ücretliler, borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptıkları prim ödemelerini, vergi matrahından indirme hakkına sahip.
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Bu indirimden yararlanabilmek için askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Belge işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor.
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Vergi indirimi yoluyla, 2018’de uygulanan vergi tarifesi üzerinden bin 753 lira tutarında avantaj sağlanıyor. Borçlanılan paranın bin 753 lirası vergi indirimiyle geri alınıyor.
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İKRAMİYELER 7 ARALIK’TA ÖDENECEK

İKRAMİYELER 7 ARALIK’TA ÖDENECEK
Kamuda çalışan işçilere, 365 gün çalışma karşılığı yılda 52 gün ilave ödeme yapılıyor. İşçiler arasında ikramiye olarak da adlandırılan bu ödemeler, her biri 13 günlük olmak üzere yılda 4 taksitte yapılıyor.
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Taşeron işçilerin kamuya geçiş işlemleri 2 Nisan’da gerçekleştirildiği için, onlar bu yıl 39 günlük ikramiyeden yararlanacak. 26 günlük tutara karşılık gelen ilk iki taksit haziran ve eylül aylarında ödendi.
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Son taksit ise 7 Aralık’ta hesaplarına yatırılacak. İkramiye tutarı, işçilerin ücretlerine göre değişiyor. Asgari ücretli işçiler 7 Aralık’ta 591 lira ikramiye alacak. Brüt ücreti 3 bin lira olan işçilerin alacağı ikramiye 874 lira olacak.
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Anahtar Kelimeler:
taşeron kamu kadro askerlik borclanması

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