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Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin 2 Ocak’ta başlayan kadro maratonu 2 Nisan’da tamamlanmıştı. İşçiler hem maaşlarını hem de sosyal haklarını hesap ediyor.

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.

İşte taşeronun alacağı sosyal yardımlar

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Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak.
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ÇOCUK BAŞINA

ÇOCUK BAŞINA
Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor.
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İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak. Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek.
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45 GÜNE KADAR İZİN HAKKI

45 GÜNE KADAR İZİN HAKKI
Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı.
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Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilecek.
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İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün, evlenmesi halinde 5 gün, ana-baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün ücretli izin verilebilecek.
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İşçilere yapılacak diğer ödemeler şöyle:
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YAKACAK İÇİN 30 LİRA

YAKACAK İÇİN 30 LİRA
- Her ay 30 lira yakacak yardımı.
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- Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2 lira direksiyon primi.
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- Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2 lira bulaşıcı hastalık ve risk primi.
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- Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2 lira silah tazminatı. (Kaynak: Posta)
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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