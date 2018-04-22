Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.
İşte taşeronun alacağı sosyal yardımlar
1 / 12
Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak.
2 / 12
ÇOCUK BAŞINA
Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor.
3 / 12
İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak. Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek.
4 / 12
45 GÜNE KADAR İZİN HAKKI
Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı.
5 / 12
Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilecek.
6 / 12
İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün, evlenmesi halinde 5 gün, ana-baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün ücretli izin verilebilecek.
7 / 12
İşçilere yapılacak diğer ödemeler şöyle:
8 / 12
YAKACAK İÇİN 30 LİRA
- Her ay 30 lira yakacak yardımı.
9 / 12
- Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2 lira direksiyon primi.
10 / 12
- Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2 lira bulaşıcı hastalık ve risk primi.
11 / 12
- Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2 lira silah tazminatı. (Kaynak: Posta)
Okuyucu Yorumları 0 yorum