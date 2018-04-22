Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşeron çalışanlara ödenecek olan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.

İşte taşeronun alacağı sosyal yardımlar

1 / 12 Kadroya geçişi tamamlanan taşeron çalışanlar, aylık ücretlerine ek olarak ödemeler de alacak.

2 / 12 ÇOCUK BAŞINA Belirtilen ücretler gerek genel idare gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için aynı şekilde ödenecek. Bunların başında çocuk yardımı geliyor.

3 / 12 İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak. Çalışılan güne göre bir öğün yemek verilecek. Yemek verilmezse her gün için 5 lira yemek ücreti ödenecek.

4 / 12 45 GÜNE KADAR İZİN HAKKI Mazereti olan işçilere mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni hakkı da tanındı.

5 / 12 Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilecek.

6 / 12 İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün, evlenmesi halinde 5 gün, ana-baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün ücretli izin verilebilecek.

7 / 12 İşçilere yapılacak diğer ödemeler şöyle:

8 / 12 YAKACAK İÇİN 30 LİRA - Her ay 30 lira yakacak yardımı.

9 / 12 - Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2 lira direksiyon primi.

10 / 12 - Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2 lira bulaşıcı hastalık ve risk primi.

11 / 12 - Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2 lira silah tazminatı. (Kaynak: Posta)