FİNANS

Kafa karıştıran iki açıklama! 150 bin ton hamsi nerede?

24 Şubat 2018 11:30

Bu sezon hamsi avının kısır geçtiğini belirten balıkçılara su ürünleri araştırmacılarından tam tersi yönde cevap geldi. Yapılan açıklamada balıkçıların az avlanma olduğu algısının aksine hamsi avının bu yıl yüzde 50 arttığına dikkat çekilirken, avlanan hamsi miktarının ise 150 bin tonu bulduğu belirtildi.

Kafa karıştıran iki açıklama! 150 bin ton hamsi nerede?

 Balıkçıların hamsi avı ile ilgili sezonun vasat geçtiğine yönelik açıklamalarına yönelik Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden tam tersi yönde bir açıklama geldi...

 
YÜZDE 50 ARTIŞ VAR
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, yaptıkları tespitlere göre bu sezon Hamsi avında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi.

150 BİN TONU BULDU
Özellikle kamuoyunda bu yıl Hamsi’nin önceki yıllara göre çok daha az avlandığı algısının öne çıktığına dikkat çeken Aydın, daha önce 70-80 bin ton civarında avlanan Hamsi avının henüz sezonun bitmemesine rağmen 150 bin tonu bulduğunu söyledi.
 
PALAMUTTA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ
Palamut avında Türkiye’nin dünya birinci olduğunu da kaydeden Aydın, “5 bin tonlardan başlayıp 70-80 bin tonlara varan palamut avımız var. Palamut avında dünyada birinciyiz. Bizden sonra Meksika geliyor. Dolayısıyla 5 türü (Hamsi, Palamut, Lüfer, Çaça ve İstavrit ) dahil ettiğimiz projedeki ürettiğimiz rakam çok önemli. Çünkü bu türler hem Türkiye balık üretiminin yüzde 70-80’nini oluşturuyor hem de tüm Akdeniz havzası, Karadeniz’i de içine aldığımızda yüzde 80’ninden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu türlerin çoğunluğunu biz avlıyoruz bununla ilgili çabayı da biz gösteriyoruz” diye konuştu.
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 36 Oy
    son bir kaç senedir güzel bahane bulmuşlar.. neymiş hamsiler gürcistan sahillerine gitmişmiş o yüzden hamsi azmışmış.. av mevsimi gözetmeden gizli gizli avlanan şarlatanlar çıkıp demiyor ki yavru yetişkin demeden tüm balıkları denizden topladık bu yüzden azaldı..kimse önlem almadı biz de kafamıza göre tonlarca balığı toplayıp el altından paraya çevirdik demiyorlar da gürcistana gitmiş diyorlar..pehh..bin senedir karadenizde yaşayan hamsiler bir kaç yıldır gürcistana gitmiş..yok yaa.. hmm dabi dabi biz de yedik..hatırlarsanız 3-4 sene öncesine kadar kilosu 2-3 lira olan hamsiden bahsediyoruz..
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  • 24 Oy
    biz neden görmüyoruz ? kim yiyor bu balıkları ? hayatınız yalan.
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  • 20 Oy
    Hatırladığım kadar TBMM nin bahçesinde mangalda hamsi partisi düzenlemişlerdi.Yav neyi sorguluyorsunuz büyük balıklar küçük balıkları yuttu
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  • 14 Oy
    REFAH İÇİNDE YAŞIYORUZ YA BU REFAH İÇİNDE YAŞAYANLAR YEMİŞTİ ZATEN TÜRKİYEDE NE VARSA BUNLAR YİYOR.
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  • 13 Oy
    Ne olcak kardesim buyuk reisler goturuyor mali ondan sonra balik kalmadi devlet cokmuyor tepelerine aralarında kura çekiyorlar bu sene sana bu kadar para sen yat biz balığa çıkacak tamam iş bitti vatandaş balık yemesin.
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  • 5 Oy
    Kim yalan söylüyor, ülkede her konu böyle
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