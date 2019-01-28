FİNANS

Kafe işçisi kadın KOSGEB desteğiyle kendi pastanesinin patronu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Niğde’de yaşayan Buket Balaban hayalini kurduğu pasta ve ev yemekleri üretimi yapan işletmeye KOSGEB'den aldığı destekle kavuştu. İş yerini açmadan önce bir kafede çalışan genç girişimci, 1 buçuk yılda 22 çalışanı olan pastanenin patronu oldu.

Evli ve 1 çocuk annesi Buket Balaban, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 50 bin lira hibe desteği ve daha sonra 100 bin lira sıfır faizli makine ekipman kredisi ile pasta ve ev yemekleri üzerine iş yeri kurdu.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 kişiyi istihdam eden genç girişimci Buket Balaban, "Bir deli cesareti ile başladım. Daha önce bu anlamda hiç deneyimim yoktu, ne yemek yapmayı bilirdim ne de pasta yapmayı. Daha önce özel firmalarda yöneticilik yaptım. Bundan bir önceki işim bir kafede, özel bir sektörde yöneticilik yapmıştım oradan bir iş fikri oluştu neden ben yapmayım dedim ve eşime ben bir yer açmak istediğimi söyledim" dedi.

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KOSGEB hibesinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Balaban, "Devletin 100 Bin Lira geri ödemeli, 50 Bin Lira da hibe desteğinden faydalandım. Bu anlamda kesinti olmadan, birebir paranın verildiği kişilerden biri olduk çünkü projemiz çok desteklendi. 4 kişiyle başladık bu yola şuanda 22 çalışanımız var. Çalışanlarımız genelde ev hanımları onlara istihdam sağlamak en büyük hayalimdi. 22 insana ekmek kapısı olabilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

İş fikri olanlara da seslenen Balaban, "Hayalinizde kalmasın, böyle bir isteğiniz, çabanız varsa devlet bu anlamda size zaten ciddi destek sağlıyor. O yüzden sizde hayalinizin peşinden gidin. Zorluklar eminim her iş kolunda olduğu gibi bunda da olacaktır ama pes etmeden, azimle, ileriye dönük, kendimizi geliştirerek, devletin sunduğu imkanla birlikte eminim herkes bu seviyeye gelebilir" ifadelerini kullandı. KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB girişimci pastane

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