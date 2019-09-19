Kafkas Kestane Şekeri’nde konkordato süreci kaldırıldı, şirket yoluna devam ediyor

Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulunmuştu. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ’nin yüzde 50 hissedarı olan müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına; Kafkas markasının gerek Bursa’mız için taşıdığı önem, gerekse ülkemiz için önemli bir marka oluşu da göz önünde bulundurularak konkordato süreci ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur" açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ’nin diğer ortağı ( İnci İnhal ) tarafından, şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, yönetim kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan, kendi talebi ile ve hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak; gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ ile ilgili hukukumuzda emsaline henüz rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuş olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.