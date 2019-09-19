FİNANS

Kafkas Kestane Şekeri’nde konkordato süreci kaldırıldı, şirket yoluna devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2019 16:01 | Son Güncelleme

Bursa'da 1930 yılında kurulan kestane şekerinin marka ismi Kafkas'ta konkordato süreci sona erdi.

Kafkas Kestane Şekeri’nde konkordato süreci kaldırıldı, şirket yoluna devam ediyor

Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulunmuştu. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ’nin yüzde 50 hissedarı olan müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına; Kafkas markasının gerek Bursa’mız için taşıdığı önem, gerekse ülkemiz için önemli bir marka oluşu da göz önünde bulundurularak konkordato süreci ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur" açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ’nin diğer ortağı ( İnci İnhal ) tarafından, şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, yönetim kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan, kendi talebi ile ve hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak; gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ ile ilgili hukukumuzda emsaline henüz rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuş olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.

Mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararlarına karşı müvekkillerimiz adına pay sahipleri Tatveren Ailesi vekilleri olarak itirazlarımız sunulmuş ve geçici mühlet ve konkordato komiseri atanması kararlarının kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemece 17.09.2019 tarihinde yapılan duruşmada taleplerimiz kabul edilmiş ve konkordato geçici mühlet kararı da kaldırılmıştır. Böylece müvekkillerimizin 90 yıllık aile şirketi konkordato sürecinden çok kısa bir zamanda müvekkillerimizin haklı itirazları sonucu çıkmış olup; bundan böyle de şirket faaliyetleri hiçbir aksama olmadan sürdürülecektir. Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ’nin konkordato sürecinin 17.09.2019 tarihi itibari ile son bulduğuna ilişkin tüm kamuoyunu müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına bilgilendirmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Bursa'nın köklü dev firması Kafkas konkordato ilan ettiBursa'nın köklü dev firması Kafkas konkordato ilan etti

1930 YILINDA KURULDU

Kafkas’ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketi’ni kurarak ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi’nde açtı. Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı.

1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980’li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas’ın şirket yapısı AŞ’ye dönüştü. 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.

KAYNAK:İHA

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Fitch'ten Türkiye açıklamasıFitch'ten Türkiye açıklaması
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kafkas konkordato kafkas kestane bursa

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi"

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

TCMB Eylül ayı PPK toplantı özetini yayımladı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

OECD, Türkiye ekonomisi için beklentileri iyileştirdi

Türkiye ekonomisi için beklenti yükseldi

ASELSAN yaptı, Kıbrıs'ta kullanılmaya başlandı

ASELSAN yaptı, Kıbrıs'ta kullanılmaya başlandı

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.