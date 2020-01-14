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  4. KAGİDER, KEDV ve UPS’den kadınlara ihracat atölyeleri

KAGİDER, KEDV ve UPS’den kadınlara ihracat atölyeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Lojistik sektöründe küresel lider UPS, bu ay Türkiye genelinde düzenlenen ve işletme sahibi olan kadınların ihracat becerilerini geliştirmelerine yardım etmek amacıyla hazırlanan bir dizi ihracat eğitim atölyelerinin yenilerini düzenledi.

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Lojistik sektöründe küresel lider UPS, bu ay Türkiye genelinde düzenlenen ve işletme sahibi olan kadınların ihracat becerilerini geliştirmelerine yardım etmek amacıyla hazırlanan bir dizi ihracat eğitim atölyelerinin yenilerini düzenledi.
Atölyeler, girişimcilik ve çalışma konularında görev yapan Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) desteğiyle ve 220 kişinin katılımıyla Manisa ve İzmir'de gerçekleştirildi.
KAGIDER Başkanı Emine Erdem, "UPS'in sürekli desteğiyle, Türkiye'deki her bir kadın girişimci, geleceğin küresel öncüsü olma gücüne sahip olacak," dedi. "UPS Kadın İhracatçılar Programı'yla birlikte çalışıp Türk ekonomisine kadın katılımını artırarak eşitsizliği, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmaya yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) SheTrades girişimi ortaklığıyla yapılmış UPS Kadın İhracatçılar Programı'nın (KİP) parçası olan atölye, seminer ve çevrimiçi öğrenme platformları, kadın işletmecilerin tedarik zinciri süreçleri, gümrük düzenlemeleri ve küresel işlerde uluslararası ticaret fırsatlarına erişim gibi zorlukları aşmalarına yardım ediyor. UPS ve ortakları, kadın ihracatçıları orantısız biçimde engelleyen yasal bariyerleri tespit ederek pazara erişimi artırmaya odaklanıyor. Böylelikle, kadınların yeni gelir kaynaklarına erişerek daha güçlü bir Türkiye yaratmalarına olanak sağlıyor.
UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, "Türkiye'nin yerel topluluklarından pek çok kadın girişimcinin, küresel ticari atılımları için kaynağa, bilgiye ve desteğe erişimi yok" dedi ve ekledi:
"Bizim Kadın İhracatçı Pprogramımız bünyesindeki seminerlerimiz, Türkiye'deki kadın girişimcilerin küresel ticarete katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Böylelikle, daha fazla sayıda kadın işletmesinin, sınır ötesi işler yapabilmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırması, piyasada yeni işler yaratması ve çok daha fazlası mümkün olacak. 2020'nin sonuna kadar UPS, bu atölye ve seminerleri tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyor."

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