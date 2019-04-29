FİNANS

'Kağıtsız ihracat' dönemi yarın başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak.

'Kağıtsız ihracat' dönemi yarın başlıyor

Uygulamayla ihracatta kağıt belge ibrazı bitecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, zaman ve maliyet kaybı sona erecek.

BAKAN PEKCAN DUYURMUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'deki bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortamda ihracata 30 Nisan itibarıyla geçiyoruz." ifadesini kullanmıştı

Bakan Pekcan; "Kağıtsız beyanname uygulamalarıyla mükelleflerin gümrük işlemlerinde çok önemli maliyet kalemi olan zamandan ve arşivleme maliyetinden de hem Bakanlığımız hem de ihracatçılarımız kurtulmuş oldu. Personelimiz tarafından yapılan müzekkere düzenleme, gözetim uygulaması, dilekçe gibi tüm işlemler sistemde yer alacak ve gümrük işlemleri şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İzlenebilirlik ve güvenlik açısından da baktığımızda ihracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Kağıtsız Gümrük Projesi

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