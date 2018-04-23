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Kahramanmaraş’ın yaş tarhanası Kanada’ya ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.04.2018 01:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta üretilen tarhana, dünyanın diğer ucunda bulunan Kanada’ya ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş’ın yaş tarhanası Kanada’ya ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte yaş (firik) tarhana üretilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta binlerce insan, cips, acılı, baharatlı, bol kekikli, bol yoğurtlu, biberli ve çorbalık tarhana üretiyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve kent merkezinde yapılan 30 bin ton üretimin bir kısmı Türkiye’nin farklı illerine gönderilirken, yaklaşık 5 bin ton tarhana ise ihraç ediliyor. İhracatın yapıldığı ülkelerin başında ise Kanada bulunuyor.

İnsan sağlığı açısından oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, su ve tuz yardımıyla üretiliyor. Teknolojik makinelerde yapılan tarhana yaklaşık yarım gün güneş ışığında bekletildikten sonra firik, 1 gün sonra kuru tarhana kıvamına geliyor.

13 yıldır sektörün içinde bulunan Harun Reşit Özpınar, belirli dönemlerde Kanada’ya yaklaşık 3 ton tarhana ihracatı yaptıklarını söyledi. Özpınar, "Sezon başı olduğundan dolayı üretimlerimiz için şu an az seviyelerdedir. Şu anda günde ortalama 250 adet çiğ tarhana üretiyoruz. İlerleyen zamanlara doğru insanların da firiğe ve tarhanaya yönelmesiyle birlikte satışlarımız artacaktır. 13 yıldır sektörün içindeyiz ve 2 yıl önce kendi firmamızı kurduk. Şu anda şehir dışına satışımız ve Kanada’ya ihracatımız var. Kahramanmaraş’tan Kanada’ya tarhana ihracatı aldığımız zaman aldığı için yaklaşık 2 veya 3 ayda bir tarhana gönderiyoruz. Buradan yaklaşık 2 buçuk ile 3 ton arasında Kanada’ya tarhana gönderiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarhana ihracat
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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