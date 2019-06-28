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Kahramanmaraş’ta 30 bin ton tarhana üretiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yaz mevsiminde üretilen ve yöresel lezzetlerin başında yer alan tarhananın üretimine başlandı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan verilere göre, yılda ortalama 30 bin ton üretim yapılan tarhanadan, 1 milyon dolar gelir elde ediliyor. Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracatı yapılan geleneksel lezzet, farklı tatlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kahramanmaraş’ta 30 bin ton tarhana üretiliyor

Tarhana sektöründe 5 bin kişinin istihdam edildiği kentte, sağlıklı ortamda üretilen çorbalık ve çerezlik tarhana hazırlanıyor. Yetkili firmalar ve kırsal alanlardaki vatandaşlar tarafından hazırlanan ürün Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan verilere göre, yılda ortalama 30 bin ton üretim yapılan tarhanadan, 1 milyon dolar gelir elde ediliyor. Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracatı yapılan geleneksel lezzet, farklı tatlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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GELENEKSEL LEZZET VE PROTEİN ZENGİNİ

Protein yönünden zengin olduğu belirtilen tarhana yoğurt, dövme, kekik, tuz ve su ile hazırlanıyor. Büyük kazanlarda pişirilen dövme yoğurt ile karıştırıldıktan sonra aş olarak bir gün bekletiliyor. Dinlendirilen aş, daha sonra teknolojik makine yardımıyla çığlara serilerek tarhana haline geliyor.

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Tarhananın sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen üretici Yavuz Akgönen, “Tarhana, Kahramanmaraş’a özgü yöresel bir üründür ve tamamen doğal ürünlerle hazırlanır. Sağlık açısından faydalı bir yiyecektir. Yaz mevsiminde hazırlanır kış mevsiminde tüketilir. Tarhanayı herkese tavsiye ediyoruz. Bu ürünü hem şehir içi, hem de şehir dışındaki bağlantılarımız sayesinde insanların beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Tarhana ihracat

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