Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'nin 100. yılında 100 projeye 100 milyon lira destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'nin 100. yılında, 100 milyon lira yatırım tutarı olan 100 projeyi hayata geçiriyor.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, TKDK'dan destek almaya hak kazanan yatırımcılara temsili çekler takdim edildi.

Burada konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş'ın Anadolu'ya örnek olduğunu ve çiftçilerinin çalışkanlığıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, Anadolu'nun dört bir tarafında, her türlü üretime katkı sağlayan, dokunan bir proje olduğunu ifade eden Özkan, bu programlar vasıtasıyla artık dünyanın talep ettiği tarımsal mal hizmeti üretmeye kavuşmuş olacaklarını belirtti.

TKDK Başkanı Muhammed Adak ise tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve bu sektörlerin desteklenmesi için çok ciddi adımlar attıklarını ifade etti.

Bu adımları atarken ulusal bütçeli hem Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı hem de IPARD programıyla çok büyük yatırımların gerçekleştiğini kaydeden Adak, bu çalışmalarda 42 ilde sürdürülen IPARD programlarının başarıyla sürdürüldüğünü aktardı.