FİNANS

Kahve Dünyası'nın yeni lezzeti: Fındık kreması

26 Aralık 2017 15:29

Kahve Dünyası, kahveden çikolataya, unlu mamulden dondurmaya 1000’i aşan ürün çeşidi ve makul fiyatları ile herkesin ulaşabildiği “Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, ürün yelpazesine yepyeni bir ürün daha ekledi.

Kahve Dünyası'nın yeni lezzeti: Fındık kreması
Kahvaltıların ve tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday Kahve Dünyası Fındık Kreması, doyuruculuğu ve lezzetiyle dikkat çekiyor. 7’den 70’e herkesin rahatlıkla tüketebileceği ürün, fabrikadan müşterilere ulaşma hızıyla ve 2 aylık raf ömrüyle benzerlerinden ayrışıyor.
 
 
Kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünlerle tüketicilerin gözdesi haline gelen Kahve Dünyası, yeni ürünü Fındık Kreması ile bir kez daha “Hepimizin Ortak Noktası” oluyor.
 
 
Lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday Fındık Kreması, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. Her bir kavanozun %50’si taze ve çifte kavrulmuş fındıklardan oluşurken, kalan %50’sini de şeker pancarından elde edilen şeker ve süt tozu tamamlıyor. Ürün içerisinde raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri bulunmadığı için ürünün raf ömrü sadece 2 ay! Raf ömrünün kısa olmasının asıl sebebi, katkı maddesi kullanılmadığı için fındık kremasının zamanla çökmesi ve fındık yağının üste çıkması. Protein oranı %11 olan Fındık Kreması trans yağ içermez, diyet lifi içerir.
 
 
7’den 70’e herkesin güvenle tüketebileceği ürün, özellikle kahvaltı ve ara öğünler için sağlıklı ve taze bir atıştırmalık olan Fındık Kreması, eşsiz lezzetiyle günün her saatine tat katmayı vadediyor.
 
Aralık ayı itibariyle tüm Kahve Dünyası şubelerinde satışa sunulan Fındık Kreması, hayatın tadını çıkarmak isteyenlerin yeni lezzeti oluyor!
 
 

 

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