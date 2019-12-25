FİNANS

Kale Barajı projesinde sınırlama süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Kale Barajı projesinde sınırlama süresi uzatıldı

Diyarbakır'da inşası devam eden Kale Barajı için alınan kamu yararı kararı ilan süresinin bitiminden itibaren başlayan sınırlamaya ilişkin sürenin, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kale Barajı için alınan kamu yararı kararı ilan süresinin bitiminden itibaren başlayan sınırlamaya ilişkin süre, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatıldı.

Kamulaştırma Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, kara yolu, demir yolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı, kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında 15 gün süreyle asılmak suretiyle ilan ediliyor.

Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerinde yapılan sabit tesislerle dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmıyor.

Taşınmazlardaki bu sınırlama, ilan tarihinin bitiminden itibaren 5 yıl olarak belirlenirken, bu süre Cumhurbaşkanı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılabiliyor.

Tamamlandığında 71 bin 110 dekar cazibe ve 68 bin 310 dekar pompaj olmak üzere 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Kale Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı.

Yukarışeyhler Mahallesi'nde yer alan, temelden 79 metre yüksekliğe ve 183 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip barajın, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği olduHobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu
TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldiTÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı Çermik-Kale (GAP) Projesi Devlet Su İşleri (DSİ) Kale Barajı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Karacabey’de istihdama yönelik önemli adımlar

Karacabey’de istihdama yönelik önemli adımlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.