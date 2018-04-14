FİNANS

Kalkınma Bakan Elvan'dan kur açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yılın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür." dedi

Kalkınma Bakan Elvan'dan kur açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını, ekonomi yönetimindeki kurumların tüm gelişmeleri yakından takip ederek üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığını söyledi.

Vatandaşların, üretici ve yatırımcıların gönlünün ferah olmasını isteyen Elvan, "En ufak bir kaygı içinde olmamalarını istiyorum." diye konuştu.

Elvan, Türkiye ekonomisine yönelik 2016 yılında da kötü senaryolar yazıldığını ancak ülkenin büyümeye devam ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin büyüme alanındaki hedeflerine teker teker ulaşacağını vurguladı.

Elvan, şöyle devam etti:

"2016 yılının sonlarında Türkiye ekonomisi yönelik inanılmaz kötü senaryolar yazıldı. Adeta ekonomimiz üzerinde kara bulutlar estirmeye çalıştılar. Bugün de öyle yapmaya çalıştılar, o dönemde de 'Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu, yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, büyüme performansında ciddi düşüşler söz konusu olacağını' ifade etmişlerdi. Özellikle bazı uluslararası kuruluşlar, dış basın ve içeride bazı kesimler Türkiye ekonomisini kötü göstermeye yönelik kampanya başlatmıştı. Peki ne oldu? 2017 yılına geldiğimizde yüzde 7,4 büyüme performansı gösterdi. Uluslararası kuruluşların hepsi Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı çekip, yavaş yavaş gerçekleri anlatmak zorunda kaldılar. Türkiye G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansına sahip ülke oldu."

Elvan, ülkenin insanına ve yatırımcısına, en önemlisi ekonomiye güvendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurda biraz yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yılın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür. İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 9'luk artış gerçekleşerek 160 milyar doların üzerine çıktı. Turizm gelirlerimizde de geçen yıla oranla ciddi bir artış bekliyoruz. Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ekonomimizde çarklar dönüyor, üretim ve ihracatımız sürüyor. Biz neyi nasıl yaptığımızı çok iyi biliyoruz, bundan sonraki adımlarımıza da nasıl ve ne şekilde atacağımızı çok iyi biliyoruz. Hele ki ekonomi alanında Türkiye yüksek bir deneyime sahip."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz kuru Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor

Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor

Onaysız SMS gönderene 50 bin liraya kadar ceza

Onaysız SMS gönderene 50 bin liraya kadar ceza

Kamuya 60 bin işçi alınacak!

Kamuya 60 bin işçi alınacak!

MB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

MB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Anne olan çalışan kadına toplam 7500 TL

Anne olan çalışan kadına toplam 7500 TL

THY'den otomobil fiyatına uçak bileti!

THY'den otomobil fiyatına uçak bileti!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.