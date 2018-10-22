Kalsonic, Magneti Marelli'yi 7.1 milyar dolara satın aldı

ABD'li özel sermaye fonu yöneticisi KKR'ın sahip olduğu Japon araç parça üreticisi Calsonic Kansei, Fiat Chrysler'ın parça üretim birimi Magneti Marelli'yi 6.2 milyar euroya (7.1 milyar dolar) satın almak için anlaştı.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre aydınlatma, aktarma organı ve yüksek teknoloji elektronik parça üreten Magneti Marelli'nin satın alınması sonucu yıllık geliri 15.2 milyar euro olan küresel bir otomobil parça üreticisi ortaya çıkacak.
KKR Calsonic'i Nissan'dan 2016'da satın almış ve satışlarının büyük bölümünü Nissan'a yapan şirketi küresel ölçekte büyüteceğini açıklamıştı. KAYNAK: REUTERS
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