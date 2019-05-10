FİNANS

Kamu bankaları aracılığıyla dün piyasalarda 1 milyar dolar satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı iddia edildi.

Kamu bankaları aracılığıyla dün piyasalarda 1 milyar dolar satıldı

Reuters'a bilgi veren kaynaklar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satış gerçekleştirildiğini söyledi.

Dolar/TL, dün 6.2460 seviyesini test ettikten sonra TCMB'nin adımlarının da desteğiyle gece saatlerinde yönünü aşağı çevirmeye başladı. TSİ 0400 itibarıyla illikit piyasalarda kuvvetlenen kurdaki düşüş eğilimi yaklaşık 20-25 dakika içinde dolar/TL'yi 6.16'dan 6.0515'e kadar düşürdü. Kur TSİ 1048'de 6.1250 seviyesinde işlem görüyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, "Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi" dedi.

Haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili Ziraat Bankası'ndan henüz bir yanıt alınamadı.

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dolar kamu bankaları

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