FİNANS

Kamu bankalarında imar barışı mesaisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının 31 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu.

İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bankalar

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