FİNANS

Kamu bankalarından otomotive özel kredi paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

3 kamu bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık yüzde 1.40'lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için yüzde 0.49-0.69 aralığına çekti.

Kamu bankalarından otomotive özel kredi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kamu bankası otomotiv kredi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ÖNCE 1.05 OLAN KREDİ FAİZİNİ 1.30a ÇIKARIYORLAR SONRA 1.15’e İNDİRDİK DİYİP VATANDAŞA KIYAK-HİZMET ADI ALTINDA YUTTURUYORLAR. BOŞ HABER TAMAMEN ALGI OPERASYONU VATANDASA YARAYACAK HİÇBİRŞEY YAPMAZLAR
Hangi banka olm. onu söylesene...
Yok yine alınmaz
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